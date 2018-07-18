 عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة ﻿
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عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة | مجتمع

عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة

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عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 11:21 عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة | مجتمع
عاجل وبالصور..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عشرات العاملين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، ينظمون في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 18 يوليوز، وقفة احتجاجية داخل المستشفى تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها أنس

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عشرات العاملين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، ينظمون في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 18 يوليوز، وقفة احتجاجية داخل المستشفى تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها أنس الدكالي وزير الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأطر الطبية العاملة بالمستشفى الجامعي ابن رشد، استغلت حضور الوزير لإجراء اجتماع مع الإدارة، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ومطالبة الوزير بالاستجابة للعديد من المطالب الأخرى.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، مبرزا في الوقت نفسه أن وزير الصحة، قام اليوم بالعديد من الجولات التفقدية لمجموعة من المستشفيات بالبيضاء.

 

نايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحةنايضة فمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تزامنا مع زيارة وزير الصحة

 

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