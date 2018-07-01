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هام..حضيو راسكم من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل لأنها تحتوي على مواد سامة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 09:50 هام..حضيو راسكم من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل لأنها تحتوي على مواد سامة | مجتمع
هام..حضيو راسكم من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل لأنها تحتوي على مواد سامة
حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من خطر استهلاك مكملات غذائية للتمارين الرياضية ، ومن استعمال مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة ''الهيدروكينون'' ونسبة مرتفعة من ''الزئبق السام'' والتي

شوف تيفي 

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من خطر استهلاك مكملات غذائية للتمارين الرياضية ، ومن استعمال مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة ''الهيدروكينون'' ونسبة مرتفعة من ''الزئبق السام'' والتي تباع خارج الصيدليات من دون وصفة طبية وتستعمل عادة لتفتيح البشرة.

ووفق ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء 18 يوليوز، فإن الشبكة نبهت للخطر الكبير الذي بات يشكله عدد من المكملات الغذائية الرياضية التي تستهلك بشكل واسع في أوساط الشباب المغربي من أجل تكوين وتقوية البنية الجسمانية دون الحرص والحذر من الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها هذه المواد.

الهيئة ذاتها كشفت استمرار ظاهرة أكثر خطورة وانتشارا وتتعلق ببيع منتجات ومستحضرات للتجميل مغشوشة، وهي عبارة عن ''كريمات'' للبشرة وتجميل العيون ثبت غشها بمواد خطيرة وسامة مثل مادة الزئبق السامة والرصاص والكبريت والهيدروكينون.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مجتمع مواد سامة مستحضرات التجميل المكملات الغدائية

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