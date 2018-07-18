فضيحة..جوج بنات مثليات تزوجو مع بعضياتهم فوجدة ودارو العرس+صور ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية الوجدية، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 18 يوليوز، مجموعة من الصور بالإضافة إلى مقطع فيديو، قيل أنه يوثق لزواج شابتين مثليتين تعيشان بمدينة وجدة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية الوجدية، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 18 يوليوز، مجموعة من الصور بالإضافة إلى مقطع فيديو، قيل أنه يوثق لزواج شابتين مثليتين تعيشان بمدينة وجدة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور والفيديو المثير الذي قيل إنه يوثق لعرس الشابتين، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الكبيرة، داعين إلى الكشف عن حقيقة ما تم ترويجه بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زواج الشابتين الملقبة إحداهما ب ''الشينويا''.

وتظهر الصور شابة ترتدي القفطان التقليدي وإلى جانبها شابة ترتدي ملابس رجالية، خلال قيامهما ببعض طقوس الأعراس، حيث أشار بعض النشطاء إلى أن الأمر قد يكون مجرد مزحة، إلا أن نشطاء آخرين تناقلوا صورة مثيرة للجدل تتبادل بها الشابتان القبل وترتدي إحداهما قميص المنتخب المغربي لكرة القدم.