خدمة جديدة ومثيرة في ''سكايب'' انتظرها الجميع منذ 15 عاما ﻿

كشف فريق تطوير خدمة سكايب في شركة مايكروسوفت ''المالكة للخدمة''، مؤخرا، عن إطلاقه لخاصية جديدة انتظرها مستخدمو خدمة سكايب منذ ظهورها قبل 15 عاما تقريبا.

''شوف تيفي''

كشف فريق تطوير خدمة سكايب في شركة مايكروسوفت ''المالكة للخدمة''، مؤخرا، عن إطلاقه لخاصية جديدة انتظرها مستخدمو خدمة سكايب منذ ظهورها قبل 15 عاما تقريبا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مهتمة بآخر التطورات في عالم التكنولوجيا فإم خاصية تسجيل المكالمات في سكايب، سيمكن العمل بها شهر يوليوز الجاري، وقد أوضحت شركة مايكروسوفت أن الخاصية المدمجة الجديدة في سكايب ستتوفر للأجهزة المعتمدة على أنظمة ويندوز وماك وأندرويد و''آي أو إس'' ولينكس أيضا، مؤكدة أن الخدمة ستعتمد كليا على ما يسمى ''التخزين السحابي''.

وأشارت المصادر ذاتها أن الشركة أوضحت في بيان لها أن جميع أطراف المكالمات سيتم تنبيههم بمجرد بدء التسجيل، مؤكدة أن التسجيل سيتضمن صورة أي طرف في المكالمة، بجانب أي شاشة أخرى ستتم مشاركتها خلال المكالمة.