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الصهد بزاف والحرارة كثر من 46 درجة بهاد المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 08:27 الصهد بزاف والحرارة كثر من 46 درجة بهاد المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
الصهد بزاف والحرارة كثر من 46 درجة بهاد المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا نسبيا بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا نسبيا بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل منطقتي سوس والشياظمة وكذا بالسهول الداخلية. وكالعادة، ستظهر بعض السحب الركامية ابتداء من الزوال فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها والمنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وأيضا على الواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح، وينتظر أن يستمر انتشارها خلال الزوال بشرق الساحل المتوسطي، فضلا عن تساقط أمطار جد خفيفة و محلية في بعض الأحيان على السواحل الوسطى و الجنوبية وكذا بشرق الساحل المتوسطي.

وسيعرف كل من الجنوب الشرقي وشرق البلاد مرور بعض السحب العليا و المتوسطة، وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي المناطق، مع إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية. أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وداخل منطقتي سوس والشياظمة، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالمرتفعات، وشمال المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الداخلية، وداخل منطقة سوس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الرباط والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البحر الأقاليم الصحراوية البوغاز الطقس حار

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