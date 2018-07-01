فيديو مثير..مطاردة هوليودية لزورقين يحملان الحشيش بالسواحل المغربية ﻿

شهدت السواحل المقابلة لمدينة سبتة المحتلة، أمس الثلاثاء 17يوليوز، وقوع مطادرة هوليودية بين مهربي مخدر الحشيش ودورية حراسة السواحل الاسبانية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''ألفارو'' الإسباني.

''شوف تيفي''

شهدت السواحل المقابلة لمدينة سبتة المحتلة، أمس الثلاثاء 17يوليوز، وقوع مطادرة هوليودية بين مهربي مخدر الحشيش ودورية حراسة السواحل الاسبانية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''ألفارو'' الإسباني.



وأوضح الموقع الإسباني أن الدورية الاسبانية فشلت في توقيف المهربين، إذ تمكن الزورقان من الفرار منها والعودة الى السواحل المغربية، بعد رمي طاقمها لحزم من الحشيش في عرض البحر.

وأكد نفس الموقع أن إحدى القاربين، كان على متنه كمية من المخدرات، بينما حاول القارب الثاني تأمين الرحلة، وتشتيت انتباه عناصر الحرس المدني الإسباني أثناء المطاردة.