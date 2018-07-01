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المغاربة يواصلون محاولات الهجرة من خلال السفر لليبيا رغم المخاطر

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 03:20 المغاربة يواصلون محاولات الهجرة من خلال السفر لليبيا رغم المخاطر | مجتمع
المغاربة يواصلون محاولات الهجرة من خلال السفر لليبيا رغم المخاطر
كشفت معطيات ''جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس''، في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الاثنين 16 يوليوز، عن إنقاذ 7 مغاربة كانوا على متن قارب يضم 104 أشخاص أبحروا من سواحل ليبيا نحو إيطاليا، وتمت

شوف تيفي

كشفت معطيات ''جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس''، في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الاثنين 16 يوليوز، عن إنقاذ 7 مغاربة كانوا على متن قارب يضم 104 أشخاص أبحروا من سواحل ليبيا نحو إيطاليا، وتمت عملية الإنقاذ تحديدا شمال منطقة '' الخمس'' شمال شرق طرابلس .

وأضاف ذات المصدر، أن (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أنقذ المهاجرين الذين ينتمون في أغلبهم إلى إيريتيريا و 7 مغاربة و4 من السودان و4 من مصر وواحد من تونس وآخر من غامبيا).

و بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية على الساعة السابعة من مساء يوم أمس، تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتم تسليمهم إلى وحدة الإيواء بمركز طريق السكة.

وتتوالى عمليات الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا، على الرغم من المخاطر التي تحملها الرحلات، ومعاناة المرشحين للهجرة مع مافيات الاتجار بالبشر.

يذكر أن إيطاليا ترفض استقبال البواخر التي تقل المهاجرين غير الشرعيين.

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