بالفيديو..الممثل العالمي ''أرنولد'' دخل طول وعرض في ''ترامب'' ﻿

عبر الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريِكية، أرنولد شوارزنيغر، عن غضبه الشديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين،

''شوف تيفي''

عبر الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريِكية، أرنولد شوارزنيغر، عن غضبه الشديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية فإن الممثل الأمريكي، انتقد ''ترامب''، ووصفه بـ '' قطعة معكرونة مسلوقة''، قائلا: ''لقد شاهدت المؤتمر الصحفي، وكنت مخزيا، فقد كنت تقف كمعكرونة مسلوقة وكمشجع صغير..لقد سألت نفسي، متى ستطلب توقيعه أو صورة سيلفي''.

وأبرز أحد أشهر ممثلي هوليوود أن ترامب، ظهر ضعيفا أمام بوتين وسلم له المخابرات الأمريكية، قائلا: ''أنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن لا تفعل هذا، ما مشكلتك؟''.