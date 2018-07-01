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ملف توزيع حافلات النقل المدرسي يدفع تنسيقية المجالس الإقليمية لجهة درعة تافيلالت إلى التصعيد ضد الحبيب الشوباني

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 02:49 ملف توزيع حافلات النقل المدرسي يدفع تنسيقية المجالس الإقليمية لجهة درعة تافيلالت إلى التصعيد ضد الحبيب الشوباني | مجتمع
ملف توزيع حافلات النقل المدرسي يدفع تنسيقية المجالس الإقليمية لجهة درعة تافيلالت إلى التصعيد ضد الحبيب الشوباني
حملت تنسيقية المجالس الإقليمية الخمسة لجهة درعة تافيلالت مسؤولية تأخر توزيع حافلات النقل المدرسي التي اقتناها مجلس جهة درعة تافيلالت ، لرئيس الجهة الحبيب الشوباني، ورمت الكرة في ملعبه ، وقررت عقد

شوف تيفي:درعة تافيلالت

حملت تنسيقية المجالس الإقليمية الخمسة لجهة درعة تافيلالت مسؤولية تأخر توزيع حافلات النقل المدرسي التي اقتناها مجلس جهة درعة تافيلالت ، لرئيس الجهة الحبيب الشوباني، ورمت الكرة في ملعبه ، وقررت عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف توزيع حافلات النقل المدرسي باعتبارها اختصاصا ذاتيا للمجالس الإقليمية وفقا للقانون التنظيمي.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن تنسيقية المجالس الخمسة المكونة لجهة درعة تافيلالت عقدت اجتماعا بمدينة ميدلت الأربعاء الماضي 11 يوليوز الجاري ،حضره رؤساء المجالس الإقليمية لكل من ''ورزازات زاكورة، تنغير، الراشيدية وميدلت''، وجاء كتمهيد لعقد ندوة صحفية مقبلة لتسليط الضوء على الاختلالات التي شابت ملف توزيع حافلات النقل المدرسي الذي أجج الأوضاع بالمنطقة.

وأوضحت ذات المصادر، أن اجتماع ''ميدلت'' خصص أيضا لدراسة مجموعة من القضايا التي تهم برامج التنمية بأقاليم جهة درعة تافيلالت، وكذا مسار علاقة الشراكة بين المجالس الإقليمية الخمسة و بين مجلس الجهة.

وبعد الاستفاضة في النقاش بمشاركة عدة فعاليات لها وزن سياسي بالمنطقة، واستعراضها لمجموعة من المبادرات الرامية لتنمية الجهة، سجل رؤساء المجالس الإقليمية الخمسة و ''بكامل الأسف'' أن هناك عددا كبيرا من الأوراش والمبادرات التنموية لم تر التفعيل على أرض الواقع.

وأضافت ذات المصادر، أن رؤساء المجالس الإقليمية الخمسة بالجهة وقفوا بالخصوص على مشكل حافلات النقل المدرسي التي اقتناها مجلس الجهة، و تسلمتها المجالس الإقليمية، باستثناء المجلس الإقليمي للراشيدية، وحمل رؤساء المجالس الخمسة مسؤولية تأخر توزيعها لأسباب مرتبطة بوضعيتها القانونية والإدارية، للحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت.

هذا وينتظر أن تعقد تنسيقية المجالس الإقليمية الخمسة ندوة صحفية يوم 24 يوليوز المقبل بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات لتسليط الضوء على ملف توزيع حافلات النقل المدرسي بهدف إطلاع الرأي العام الجهوي و الوطني على تفاصيل هذا الملف المثير للجدل وتبسيط العلاقة بين المجالس الإقليمية الخمسة و المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب درعة تافيلالت الشوباني تنسيقية المجالس الإقليمية الخمسة مجلس جهة قفص الاتهام ملف توزيع حافلات النقل المدرسي

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