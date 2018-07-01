الأنتربول يدخل على خط عملية مرحبا 2018 بالمغرب ﻿

أعلن الموقع الرسمي لمنظمة الشرطة الدولية ''أنتربول'' عن إيفاد عدد من أعوانها إلى 8 موانئ تقع غرب البحر الأبيض المتوسط من بينها المغرب، بهدف مساعدة سلطات الجمارك في الإجراءات الأمنية وتحديد هوية

شوف تيفي

أعلن الموقع الرسمي لمنظمة الشرطة الدولية ''أنتربول'' عن إيفاد عدد من أعوانها إلى 8 موانئ تقع غرب البحر الأبيض المتوسط من بينها المغرب، بهدف مساعدة سلطات الجمارك في الإجراءات الأمنية وتحديد هوية إرهابيين محتملين، في إطار عملية ''مرحبا 2018''.

وحسب بيان منظمة ''أنتربول''، الكائن مقرها في مدينة ليون الفرنسية، الصادر أمس الإثنين، وفق ما أورده ''موقع فرانس 24'' اليوم الثلاثاء 17 يوليوز، ستنتشر عناصر الشرطة الدولية، في إطار العملية التي أُطلق عليها ''نبتون''، في كل من الجزائر، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تونس والمغرب.

وأشار نفس المصدر، إلى أن عملية ''نبتون'' تتم بدعم من ''أنتربول''، التي تضم في عضويتها 192 دولة، ومن منظمة الجمارك العالمية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل ''فرونتكس''، بغية معالجة التهديدات التي يشكلها المقاتلون العائدون من بؤر القتال، والذين يستخدمون السفر بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر الطرق البحرية المتوسطية، وكذا الأشخاص المتاجرين بالمخدرات والأسلحة.

وأدت العمليات خلال الأسبوع الأول، التي شملت أزيد من 350 ألف عملية بحث في قاعدة بيانات الأنتربول، إلى تحديد هوية 4 مقاتلين إرهابيين أجانب محتملين وإلى اكتشاف موقع شخص مبحوث عنه.