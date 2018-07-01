مصطفى الرميد: المغرب ليس جحيما حقوقيا وليس جنة حقوقية ...''دايرين بحال قهوة حليب'' ﻿

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال ندوة حقوقية حول خطة العمل الدولية الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدار المحامي بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ان '' المغرب ليس جحيما

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قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال ندوة حقوقية حول خطة العمل الدولية الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدار المحامي بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ان '' المغرب ليس جحيما حقوقيا ولكن ليس جنة حقوقية'' '' ... لسنا قهوة خالصة ولا حليبا خالصا، إننا في وضع تمزج فيه القهوة والحليب''.

و في معرض حديثه بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الوضع الحقوقي بالمغرب لابد أن ينبني على مؤشرات ومعطيات ووجه رسالة للمحامين لانجاز أبحاث حول تطور الوضع الحقوقي بالمغرب، مبرزا أنه رغم المشاكل فقد حقق هذا المجال تطورا كبيرا لعل أهمها دستور 2011 الذي يعد من الدساتير الحديثة التي تؤسس لميثاق الحقوق والحريات.

كما أكد مصطفى الرميد أن المغرب يتمتع باستقلالية القضاء ، وإن كان هناك مشكل فالأمر لا علاقة له بقضاء مستقل و إنما بنزاهة المنظومة وهذا ما يجب الانتباه إليه ''فالقاضي غير النزيه ليس مستقلا والمحامي غير النزيه ليس مستقلا''