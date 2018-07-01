خطيرهذا هو سبب تعفن الأضاحي ﻿

كشف رئيس قسم مراقبة المنتوجات الغذائية بالأونسا التابع لوزارة الفلاحة عن أهمية نتائج تجربة إعادة تعليف وذبح بعض الخرفان والتي أثبت أن 70 بالمائة من التعفن كان نتيجة تغذية الخرفان بمخلفات الداوجن

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كشف رئيس قسم مراقبة المنتوجات الغذائية بالأونسا التابع لوزارة الفلاحة عن أهمية نتائج تجربة إعادة تعليف وذبح بعض الخرفان والتي أثبت أن 70 بالمائة من التعفن كان نتيجة تغذية الخرفان بمخلفات الداوجن وأن 20 بالمائة كان بسبب تناولها مختلف الأدوية المشار لها بالإستعمال و10 بالمائة من أسباب مختلفة.

وجاء تقديم عينة من نتائج هذه التجربة خلال لقاء جمع أعضاء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والمكتب الوطني للسلامة الغذائية مؤخرا وخصص لتدارس الشراكة بين المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك والوقوف على كل الإجراءات الرقابية والمبادرات التوعوية والضوابط التنظيمية الكفيلة بضمان الحماية الدائمة للمستهلك.

ووفق يومية الأحداث المغربية، الصادرة غدا الأربعاء فإن مدير الأونسا استعرض خلال اللقاء كل الخطوات التي يجري بها العمل مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى لتفادي عدد من المشاكل كظاهرة إخضرار لحوم الأضاحي التي اشتكى منها العديد من المغاربة السنة الماضية.