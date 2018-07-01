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قيادة البيجيدي تتبرأ من تصريحات حامي الدين

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 01:50 قيادة البيجيدي تتبرأ من تصريحات حامي الدين | بوليتيك
قيادة البيجيدي تتبرأ من تصريحات حامي الدين
أيدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تأكيدات سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة صباح السبت الماضي والتي جدد فيها التذكير بموقف الحزب

شوف تيفي

أيدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تأكيدات سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة صباح السبت الماضي والتي جدد فيها التذكير بموقف الحزب بشأن الثوابت الوطنية الجامعة ممثلة في المرجعية الإسلامية والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والإختيار الديمقراطي »، وفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية.

وكانت الأمانة العامة للمصباح قد أكدت في بلاغ لها « تثمينها وتأكيدها للمواقف الواضحة والمبدئية والثابتة التي عبر عنها الأمين العام للحزب والتي جدد فيها التذكير بالمواقف الحزبية الراسخة بشأن الثوابت الوطنية الجامعة.. واعتزازه بالأدوار السامية للملكية باعتبارها رمزا لوحدة الوطن وضامنة لاستقراره وأمنه وحصنا لبلدنا في مواجهة كل التحديات وقائدة للإصلاح والتنمية وترسيخ الديمقراطية ».

تصريحات حامي الدين أثارت جدلا داخل حزب العدالة والتنمية وهو ما دفع سعد الدين العثماني إلى محاولة احتواء تداعياتها حيث أكد في اجتماع المجلس الجهوي لحزبه بجهة الرباط سلا القنيطرة أن « علاقة حزبه بالملكية ليست علاقة مبنية على مصالح أو منطق براغماتي أو تكتيكي، العلاقة مع الملكية والملك علاقة مبدئية منطلقة من الوعي بدور الملكية في تاريخ المغرب القديم والحديث ».

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