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ورطة المدينة الصينية بطنجة

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 01:43 ورطة المدينة الصينية بطنجة | مجتمع
ورطة المدينة الصينية بطنجة
بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت إعلان مشروع ''مدينة محمد السادس-طنجة تيك'' يبدو أن الأمور قد عادت إلى نقطة الصفر.

شوف تيفي

بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت إعلان مشروع ''مدينة محمد السادس-طنجة تيك'' يبدو أن الأمور قد عادت إلى نقطة الصفر.

إذ بات من المؤكد أن مجموعة ''هايتي'' الصينية، المشرفة على المشروع، وفق ما أوردته مجلة ''تيل كيل'' نقلا عن مصدر مسؤول، قال للمجلة ''إن صفحة هايتي قد طويت''، في انتظار مستثمر بديل، وهي المهمة التي تكتسي صعوبة بالغة، خاصة أن حجم الاستثمارات التي أعلنت سابقا تصل إلى 10 ملايير دولار، فيما كان كل من رئيس جهة طنجة تطوان، الحسيمة إلياس العماري، وعثمان بنجلون، الرئيس العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، قد أكدا أن أشغال إنجاز المشروع تسير في اتجاهها الصحيح.

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