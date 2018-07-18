 قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين ﻿
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قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 01:34 قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك
قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين
تساءلت القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة سهيلة الريكي، عن موقف حزبها من المقترح الذي كان سباقا الى تقديمه بغرفة المستشارين ، قائلة عبر تدوينة على صفحتها الرسمية بـ ''فييسوك'' اليوم الثلاثاء

شوف تيفي

تساءلت القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة سهيلة الريكي، عن موقف حزبها من المقترح الذي كان سباقا الى تقديمه بغرفة المستشارين ، قائلة عبر تدوينة على صفحتها الرسمية بـ ''فييسوك'' اليوم الثلاثاء 17 يوليوز :''أنتظر من حزب الأصالة والمعاصرة عبر فريقه النيابي التعبير بشكل واضح عن موقف رافض للريع المتمثل في تقاعد البرلمانيين، وأخذ مسافة من كل مظاهر اللهطة التي يتشبث بها حزب العدالة والتنمية ومعه بعض أحزاب الأغلبية الحكومية.

وكان مشروع قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يهدف إلى إصلاح نظام التقاعد بالبرلمان، ويقضي بإحداث نظام معاشات موحد لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، يهدف إلى ضمان معاش عمري لا يكون من حق البرلماني الاستفادة منه إلا بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد.

وينص مقترح البام ، على ضرورة توقف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته، في ما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بألف درهم شهريًّا عن كل سنة تشريعية كاملة.

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شوف تيفي المغرب الاصالة والمعاصرة حزب فريق نيابي تقاعد البرلمانيين

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