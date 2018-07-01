ساجد: 11 مليونا و500 ألف سائح زاروا المغرب في 2017.. والمحطة ''1'' بمطار البيضاء ستفتح قريبا ﻿

أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن قطاع السياحة شهد تطورا مهما خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن أعداد السياح الذين توافدوا على المغرب بين

شوف تيفي

أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن قطاع السياحة شهد تطورا مهما خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن أعداد السياح الذين توافدوا على المغرب بين سنتي 2011 و2017، ارتفع بنسبة 21 في المائة.

وقال ساجد في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع ''النهوض بالقطاع السياحي ''، أمس الاثنين، إن أعداد السياح الذين زاروا المغرب خلال سنة 2017، بلغ 11 مليونا و500 ألف سائح، أي بزيادة فاقت 20 في المائة، مقارنة مع سنة 2011.

وفي ما يخص عدد ليالي المبيت المصرح بها من جانب مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة خلال السنة الماضية، فقد وصلت إلى 22 مليون ليلة، مسجلة نموا بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة 2011، يضيف الوزير، الذي أشار إلى أن مجموع الطاقة الإيوائية المصنفة على الصعيد الوطني، يبلغ حاليا 250 ألف سرير، مسجلا زيادة ب 34 في المائة مقارنة بسنة 2011.

و أفاد الوزير أيضا، بأن قطاع النقل الجوي، شهد هو الآخر نموا كبيرا، وصلت نسبته إلى 23 في المائة، ما بين 2011 و2017، وكذلك الشأن بالنسبة لمداخيل النشاط السياحي من العملات الأجنبية، والتي بلغت بحسب الوزير 71 مليار درهم سنة 2017، مقابل 56 مليار درهم سنة 2011.

من جهة أخرى، قال ساجد إن مجهودات كبيرة بذلت من أجل تحسين جودة الخدمات بالعديد من مطارات المملكة، مضيفا في معرض رده على سؤال شفوي ثان حول موضوع ''تحسين خدمات المطارات''، أن المكتب الوطني للمطارات، رصد استثمارات هامة لتوسيع وتهيئة عدد من محطات المطارات، ضمنها مطارات الرشيدية وكلميم ومراكش وفاس.

وعاد ساجد ضمن جوابه، إلى التأكيد على قرب افتتاح المحطة الجوية الأولى الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، التي قال إن ''أشغال التوسعة والتهيئة قد انتهت فيها، وأنها دخلت مرحلة الاختبارات التجريبية''، قبل أن يعلن أنها ستفتح أبوابها رسميا في الأسابيع القليلة المقبلة.