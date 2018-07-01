 سجن عكاشة .. تنظيم أول مهرجان للفيلم لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطيرهذا هو سبب تعفن الأضاحي | مجتمع

خطيرهذا هو سبب تعفن الأضاحي

قيادة البيجيدي تتبرأ من تصريحات حامي الدين | بوليتيك

قيادة البيجيدي تتبرأ من تصريحات حامي الدين

ورطة المدينة الصينية بطنجة | مجتمع

ورطة المدينة الصينية بطنجة

قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين

ساجد: 11 مليونا و500 ألف سائح زاروا المغرب في 2017.. والمحطة 1 بمطار البيضاء ستفتح قريبا | بوليتيك

ساجد: 11 مليونا و500 ألف سائح زاروا المغرب في 2017.. والمحطة ''1'' بمطار البيضاء ستفتح قريبا

سجن عكاشة .. تنظيم أول مهرجان للفيلم لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع | ثقافة و فنون

سجن عكاشة .. تنظيم أول مهرجان للفيلم لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع

العثماني يستقبل تلميذا حصل على 10/10 في السادس ابتدائي | مجتمع

العثماني يستقبل تلميذا حصل على 10/10 في السادس ابتدائي

الوكيل العام يحقق في ملف أمنيين متهمين بالشطط والابتزاز | حوادث و حقوق

الوكيل العام يحقق في ملف أمنيين متهمين بالشطط والابتزاز

عاجل.. مختل عقلي ضرب الأب ديالو وشرمل رجلي شرطة بفاس+تقاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل.. مختل عقلي ضرب الأب ديالو وشرمل رجلي شرطة بفاس+تقاصيل خطيرة

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

سجن عكاشة .. تنظيم أول مهرجان للفيلم لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 00:40 سجن عكاشة .. تنظيم أول مهرجان للفيلم لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع | ثقافة و فنون
سجن عكاشة .. تنظيم أول مهرجان للفيلم لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع
اختتمت فعاليات النسخة الأولى لمهرجان عكاشة للفيلم السينمائي، الذي استضافه مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و17 يوليوز الجاري، والذي استفاد منها أزيد من

شوف تيفي

اختتمت فعاليات النسخة الأولى لمهرجان عكاشة للفيلم السينمائي، الذي استضافه مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و17 يوليوز الجاري، والذي استفاد منها أزيد من 350 من النزلاء الاحداث.

هذه التظاهرة الثقافية الفنية، التي نظمتها كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وجمعية حلقة وصل سجن- مجتمع وجمعية سقالة، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الثلاثاء 17 يوليوز، توجت بالإعلان عن الأفلام الثلاث الفائزة من أصل ستة أشرطة سينمائية مغربية تبارت على مدى ثلاثة أيام للظفر بإحدى الجوائز المقترحة.

وقد عادت جائزتا أحسن فيلم وأحسن موسيقى لفيلم (حياة) يضيف البلاغ، للمخرج رؤوف الصباحي، في حين فاز فيلم ''خيل الله'' للمخرج نبيل عيوش بجائزة الجمهور، أما جائزتي أحسن ممثل وممثلة فقد كانت من نصيب كل من مجدولين الادريسي وعزيز دادس عن فيلم ''بلدان العجائب'' للمخرجة جهان البحار.

كما أفاد البلاغ، أنه وقع الاختيار على الافلام الفائزة من قبل لجنة للتحكيم مكونة من 10 نزلاء اختيروا من أصل 25 مستفيد من دورة تكوينية في مجال المهن السينمائية كالإخراج والملابس والصورة والموسيقى التصويرية وغيرها وذلك تحت إشراف السيد ناصر بن عبد الجليل ، الذي يمثل نموذجا في التحدي، باعتباره أول بطل مغربي تسلق قمة إيفريست سنة 2013.

وأكد حسن حمينة ،مدير العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة ادماج السجناء لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ، أن هذا المهرجان، الذي يفسح المجال أمام النزلاء للتواصل والتفاعل مع الثقافة السينمائية المغربية، يشكل قيمة مضافة للبرامج التأهيلية التي تنخرط فيها المندوبية في انفتاحها على مختلف مكونات المجتمع المدني المشهود بفعاليتها في تأهيل السجناء للإدماج.

وذكر بسلسلة من الفقرات التي تضمنها برنامج هذه الدورة في حلتها الاولى من محاضرات وعروض سينمائية، والتي تروم في مجملها تمكين السجناء الأحداث من ملامسة الإبداع السينمائي وتجلياته الثقافية على نحو يهذب السلوك والنفس ويحصنها ضد التطرف و الانغلاق والعود الى الانحراف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عين السبع مهرجان الفيلم نزلاء مركز إصلاح التهذيب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مهرجان دكالة جوهرة مواهب بسيدي بوزيد يعود من جديد | ثقافة و فنون

مهرجان دكالة ''جوهرة مواهب'' بسيدي بوزيد يعود من جديد

فنانة مغربية جديدة كاتغني الراي والراب بالحجاب تشعل الفيسبوك..ومغاربة نشطاء طالع ليهم الدم | ثقافة و فنون

فنانة مغربية جديدة كاتغني الراي والراب بالحجاب تشعل الفيسبوك..ومغاربة نشطاء طالع ليهم الدم

عاجل.. المخرج المغربي عبد الرحمان ملين مبدع سلسلة من دار لدار الشهيرة في ذمة الله | ثقافة و فنون

عاجل.. المخرج المغربي عبد الرحمان ملين مبدع سلسلة ''من دار لدار'' الشهيرة في ذمة الله

فرانش مونتانا يهدي طفلة صادفها في شوارع موسكو بعد نهائي كأس العالم قلادته الألماسية الغالية | ثقافة و فنون

فرانش مونتانا يهدي طفلة صادفها في شوارع موسكو بعد نهائي كأس العالم قلادته الألماسية الغالية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة: قبل عيد الأضحى..علف الدواجن سبب تعفن الأضاحي | شوف الصحافة
منذ 11 دقيقة

شوف الصحافة: قبل عيد الأضحى..علف الدواجن سبب تعفن الأضاحي

نداء جد مؤثر..كانت ساكنة فالمدينة القديمة فكازا وهاشنو وقع ليها بسبب الاستفادة ديال 20 ملــيون | حالة خاصة

نداء جد مؤثر..كانت ساكنة فالمدينة القديمة فكازا وهاشنو وقع ليها بسبب الاستفادة ديال 20 ملــيون

في حوار مثير..الفنانة الصاعدة إلهام القروي تقصف حاتم عمور بسبب الأغنية الجزائرية وهذا ماقالته عن سعد لمجرد | خارج البلاطو

في حوار مثير..الفنانة الصاعدة إلهام القروي تقصف حاتم عمور بسبب الأغنية الجزائرية وهذا ماقالته عن سعد لمجرد

فنان مغربي ملقب بـ هاي كلاس: تلاقيت مع الملك في مريكان والإحساس ديالي ماكيتصورش | بــووز

فنان مغربي ملقب بـ '' هاي كلاس'': '' تلاقيت مع الملك في مريكان والإحساس ديالي ماكيتصورش''

﻿

آخر المستجدات

خطيرهذا هو سبب تعفن الأضاحي | مجتمع
منذ 21 دقيقة

خطيرهذا هو سبب تعفن الأضاحي

قيادة البيجيدي تتبرأ من تصريحات حامي الدين | بوليتيك

قيادة البيجيدي تتبرأ من تصريحات حامي الدين

ورطة المدينة الصينية بطنجة | مجتمع

ورطة المدينة الصينية بطنجة

قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين | بوليتيك

قيادية في حزب الاصالة والمعاصرة تحث فريق حزبها النيابي على اتخاذ موقف رافض لتقاعد البرلمانيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.