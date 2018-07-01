سجن عكاشة .. تنظيم أول مهرجان للفيلم لفائدة نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع ﻿

اختتمت فعاليات النسخة الأولى لمهرجان عكاشة للفيلم السينمائي، الذي استضافه مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و17 يوليوز الجاري، والذي استفاد منها أزيد من

شوف تيفي

اختتمت فعاليات النسخة الأولى لمهرجان عكاشة للفيلم السينمائي، الذي استضافه مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و17 يوليوز الجاري، والذي استفاد منها أزيد من 350 من النزلاء الاحداث.

هذه التظاهرة الثقافية الفنية، التي نظمتها كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وجمعية حلقة وصل سجن- مجتمع وجمعية سقالة، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الثلاثاء 17 يوليوز، توجت بالإعلان عن الأفلام الثلاث الفائزة من أصل ستة أشرطة سينمائية مغربية تبارت على مدى ثلاثة أيام للظفر بإحدى الجوائز المقترحة.

وقد عادت جائزتا أحسن فيلم وأحسن موسيقى لفيلم (حياة) يضيف البلاغ، للمخرج رؤوف الصباحي، في حين فاز فيلم ''خيل الله'' للمخرج نبيل عيوش بجائزة الجمهور، أما جائزتي أحسن ممثل وممثلة فقد كانت من نصيب كل من مجدولين الادريسي وعزيز دادس عن فيلم ''بلدان العجائب'' للمخرجة جهان البحار.

كما أفاد البلاغ، أنه وقع الاختيار على الافلام الفائزة من قبل لجنة للتحكيم مكونة من 10 نزلاء اختيروا من أصل 25 مستفيد من دورة تكوينية في مجال المهن السينمائية كالإخراج والملابس والصورة والموسيقى التصويرية وغيرها وذلك تحت إشراف السيد ناصر بن عبد الجليل ، الذي يمثل نموذجا في التحدي، باعتباره أول بطل مغربي تسلق قمة إيفريست سنة 2013.

وأكد حسن حمينة ،مدير العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة ادماج السجناء لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ، أن هذا المهرجان، الذي يفسح المجال أمام النزلاء للتواصل والتفاعل مع الثقافة السينمائية المغربية، يشكل قيمة مضافة للبرامج التأهيلية التي تنخرط فيها المندوبية في انفتاحها على مختلف مكونات المجتمع المدني المشهود بفعاليتها في تأهيل السجناء للإدماج.

وذكر بسلسلة من الفقرات التي تضمنها برنامج هذه الدورة في حلتها الاولى من محاضرات وعروض سينمائية، والتي تروم في مجملها تمكين السجناء الأحداث من ملامسة الإبداع السينمائي وتجلياته الثقافية على نحو يهذب السلوك والنفس ويحصنها ضد التطرف و الانغلاق والعود الى الانحراف.