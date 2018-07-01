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العثماني يستقبل تلميذا حصل على 10/10 في السادس ابتدائي

بتاريــخ : 18 يوليوز 2018 / 00:31 العثماني يستقبل تلميذا حصل على 10/10 في السادس ابتدائي | مجتمع
العثماني يستقبل تلميذا حصل على 10/10 في السادس ابتدائي
استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، تلميذا تفوق في المستوى السادس ابتدائي.

شوف تيفي

استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، تلميذا تفوق في المستوى السادس ابتدائي.

وأوضحت مصادر إعلامية عمومية، أن العثماني استقبل، مساء اليوم الثلاثاء 17 يوليوز، في ملحقة رئاسة الحكومة، التلميذ محمد براء حداشة، الذي حصل على معدل 10/10 في الامتحان الموحد الإقليمي لمستوى السادس الابتدائي.

وبعد أن قدّم له التهاني الحارة، ولأبويه، تمنّى رئيس الحكومة للتلميذ النجاح، والتوفيق المستمرين، طوال مشواره الدراسي، ودعاه إلى التحلي بالتفاؤل، والاجتهاد المستمر.
يذكر أن التلميذ حداشة يقطن، ويتابع دراسته في مدينة تازة، وله طموح كبير في التألق في مساره الدراسي، والعلمي.

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شوف تيفي المغرب العثماني يستقبل تلميذا حصل السادس ابتدائي

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