الوكيل العام يحقق في ملف أمنيين متهمين بالشطط والابتزاز ﻿

يدرس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء شكاية تتهم أربعة عناصر للشرطة القضائية بالشطط والابتزاز.

شوف تيفي

يدرس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء شكاية تتهم أربعة عناصر للشرطة القضائية بالشطط والابتزاز.

ووفق ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن الشكاية التي تتوفر عليها الأخيرة والمؤشر عليها من مكتب الوكيل العام والموقع عليها من قبل محام ينتمي إلى هيئة المحامين بالدارالبيضاء فإن فرقة مكونة من ثلاثة ضباط للشرطة القضائية تنقلوا الأسبوع الماضي إلى مديونة قصد البحث عن شخص، حاولوا الفرار بعد أن حاصرهم المواطنون لعدم وجود دركي رفقتهم، وتم الاتصال هاتفيا برئيس مركز الدرك المحلي الذي حضر إلى عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشكاية نفسها وجهت نسخا منها إلى المدير العام للأمن الوطني والديوان الملكي وينتظر صاحبها إناطة البحث بجهة محايدة لكشف التلاعبات التي جرت في تعليمات النيابة العامة سواء تلك التي وجهت إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة من طرف نظيره بالبيضاء أو حتى كيف تم تغيير مسار الأمر المكتوب للنيابة العامة للجديدة خصوصا أن انتقال فرقة الشرطة القضائية إلى مديونة كان مفاجئا، فالمهمة التي كانت بصدد البحث فيها تهم أبحاثا في سطات والطريق من سطات إلى الجديدة تؤطرها الطريق السيار ما يطرح تساؤلات حول التخلي عن تلك المهمة والتوجه إلى مديونة.