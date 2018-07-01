عاجل.. مختل عقلي ضرب الأب ديالو وشرمل رجلي شرطة بفاس+تقاصيل خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحي الحسني وبالتحديد منطقة بندباب بمدينة فاس، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 يوليوز، على وقع جريمة بشعة بطلها مختل عقلي أقدم على شرملة رجلي أمن.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الحي الحسني وبالتحديد منطقة بندباب بمدينة فاس، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 يوليوز، على وقع جريمة بشعة بطلها مختل عقلي أقدم على شرملة رجلي أمن.

وأوضح المصدر ذاته أن رجال الأمن حلوا بمنزل المختل العقلي لإيقافه بسبب تعنيفه لوالده، إلا أنه باغث رجلي أمن وطعنهما بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه والصدر.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تحاول في هذه اللحظات إيقاف المعني بالأمر، بينما تم نقل رجلي الشرطة المصابين إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.