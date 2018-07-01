مثير...اعتقال طبيبة مزيفة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الإدارية المشرفة على المستشفى الجهوي الحسن الثاني تمكنت زوال اليوم الثلاثاء من ضبط سيدة تلاثينية تنتحل صفة طبيبة للعيون وذلك بعد محاولتها ابتزاز عدد من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الإدارية المشرفة على المستشفى الجهوي الحسن الثاني تمكنت زوال اليوم الثلاثاء من ضبط سيدة تلاثينية تنتحل صفة طبيبة للعيون وذلك بعد محاولتها ابتزاز عدد من رواد المستشفى في مبالغ مالية هامة.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن توقيف المشتبه بها جاء بعد عملية ترصد ومتابعة لحركات السيدة الثلاثينية التي كانت دائمة التردد على عدد من الأقسام والأجنحة التابعة للمستشفى الشيء الذي أثار شكوك حراس الأمن الخاص والأطر الطبية وعملوا على تتبع آثارها لكشف سر تواجدها الدائم بالمستشفى.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد مرور عدة أيام على ترددها بشكل مستمر على المستشفى تم نصب كمين للإيقاع بها، إذ جرى ضبطها متلبسة بتقديم نفسها لمجموعة من المرتفقين على أساس كونها تشتغل كطبيبة لجراحة العيون بالمستشفى الإقليمي بتارودانت.

وقام حراس الأمن بإخطار مدير المستشفى بالأمر لتتم محاصرتها وتوقيفها، قبل أن تسلم للعناصر الأمنية التي هرعت لعين المكان فور توصلها بالإشعار.

هذا، وجرى إقتياد المعنية بالأمر للمصلحة الولائية لتعميق البحث معها عن حيثيات وملابسات تواجدها الدائم بالمستشفى، وأسباب انتحالها لصفة ينظمها القانون، في انتظار إحالتها على أنظار النيابة العامة المختصة.