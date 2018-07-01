فيديو جد صادم يهز المغاربة..مسن مات بطريقة بشعة وسط مستشفى عمومي بالرباط والقضية يمكن فيها الإهمال ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 17 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، التقطته سيدة بعدسة هاتفها النقال، يوثق للحظة وفاة مسن داخل إحدى المستشفيات بالمغرب.

"شوف تيفي"



تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 17 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، التقطته سيدة بعدسة هاتفها النقال، يوثق للحظة وفاة مسن داخل إحدى المستشفيات بالمغرب.

وحسب ناشري الفيديو الصادم والمؤلم فإن الأمر يتعلق بمسن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ابن سينا بالرباط، بسبب الإهمال وعدم حصوله على الرعاية الطبية الضرورية لإنقاذ حياته.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو الذي نتحفظ عن نشره نظرا لبشاعته، حيث طالب الجميع وزارة الصحة بفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل وفاة هذا المسن، معبرين عن غضبهم الشديد بسبب التجاوزات التي تعرفها بعض المستشفيات العمومية والتي يكون ضحيتها المواطن.



