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الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من ''أزمة المياه'' في المستقبل القريب بالمغرب

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 22:53 الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من أزمة المياه في المستقبل القريب بالمغرب | مجتمع
الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من ''أزمة المياه'' في المستقبل القريب بالمغرب
كشف نظام جديد للأقمار الصناعية للإنذار المبكر، عن البلدان التي يمكن أن يؤدي فيها تراجع المخزون المائي إلى أزمة مياه خطيرة، ويأتي المغرب في صدارة قائمة هذه البلدان.

شوف تيفي

 

كشف نظام جديد للأقمار الصناعية للإنذار المبكر، عن البلدان التي يمكن أن يؤدي فيها تراجع المخزون المائي إلى أزمة مياه خطيرة، ويأتي المغرب في صدارة قائمة هذه البلدان.

وحسب صحيفة ''الغارديان'' البريطانية يوم أمس الاثنين، فإن مطوري نظام الإنذار المبكر عبر القمر الصناعي، كشفوا عن تراجع في المخزون المائي بكل من بلدان المغرب والهند والعراق وإسبانيا، قد يتسبب في إطلاق ''اليوم صفر'' لأزمة المياه .

وتعمل المنظمة البيئية بالولايات المتحدة مع ديلتاريس والحكومة الهولندية وشركاء آخرين لبناء نظام إنذار مبكر للمياه والأمن يهدف إلى توقع عدم الاستقرار الاجتماعي والأضرار الاقتصادية والهجرة عبر الحدود.

ومن المقرر طرح نموذج أولي في وقت لاحق من هذا العام، إلا أنه تم الكشف عن معطيات أولية تبرز السدود الأربعة الأكثر تضررا والمخاطر المحتملة.

وحسب ذات الصحيفة،جاء المغرب في صدارة قائمة البلدان المتضررة، حيث عرف سد المسيرة أكبر انخفاض له في ثلاث سنوات بنسبة 60 في المائة بسبب الجفاف المتكرر، وتوسيع عمليات الري وزيادة الطلب على المياه في المدن المجاورة مثل الدار البيضاء.

وعلى الرغم من الأمطار الأخيرة، فقد أعلن المعهد العالمي للموارد المائية أن مياه السد في أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن.

وأضاف أنه في المرة الأخيرة التي استنفذ فيها السد منسوب المياه، انخفض إنتاج الحبوب إلى النصف وتضرر أكثر من 700 ألف شخص، كما أكد المعهد العالمي على أنه سيكثر الضغط على مصدر المياه في وقت لاحق من هذا العام، عندما يرتبط بمشروع جديد لنقل المياه بمدينة مراكش.

 

 

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شوف تيفي المغرب الأقمار الصناعية الإنذار المبكر تحذر أزمة المياه المستقبل القريب

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