إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة ''ادويران'' إقليم شيشاوة أفرجت يومه الثلاثاء على خال الطفل ذو الخمس سنوات الذي جرى اغتصابه وتسبب في إخراج جزء من أمعائه من دبره نهاية

شوف تيفي:شيشاوة



علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة "ادويران" إقليم شيشاوة أفرجت يومه الثلاثاء على خال الطفل ذو الخمس سنوات الذي جرى اغتصابه وتسبب في إخراج جزء من أمعائه من دبره نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الملكي مع الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة لم يسفر عن أي نتيجة أو دليل يدين خال الضحية ليتقرر إخلاء سبيله بعد أن سبق وأوقف على ذمة هذه الفضيحة التي هزت سكون المنطقة، واستأثرت باهتمام عدة فعاليات جمعوية وحقوقية وكذا وسائل إعلام محلية ووطنية.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن التحقيقات مازالت متواصلة بخصوص هذا الحادث، الذي لازال الغموض يلف الكثير من جوانبه وحير المحققين بعدما نجم عنه تعرض الضحية لضرر بليغ على مستوى أعضائه الحساسة أدى لانفلات أحشائه من دبره، تطلب تدخلا جراحيا مستعجلا بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

يشار أن، جماعة "ادويران" بإقليم شيشاوة اهتزت قبل أيام على وقع اغتصاب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من طرف مجهول بطريقة وحشية.