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عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 21:44 عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين | حوادث و حقوق
عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الثلاثاء، من إيقاف سيدة للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين تبلغان من العمر 9 سنوات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الثلاثاء، من إيقاف سيدة للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين تبلغان من العمر 9 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن السيدة قامت باصطحاب الطفلتين إلى مركز تجاري بدعوى اقتناء الحلويات لهما، إلا أن إحداهما قامت بالإفلات وطلب النجدة من أسرتها، ما جعل مواطنين يحاصرون السيدة قبل تسليمها لمصلحة الاستمرار.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيا مع السيدة للكشف إن كانت بالفعل متورطة في محاولة اختطاف الطفلتين.

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