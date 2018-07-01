مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مغربية تبلغ من العمر 39 سنة، اختفت بدولة ليبيا عقب الحرب التي اندلعت من أجل إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في ظروف غامضة، وهو ما حول حياة أسرتها التي تعيش بمدينة المحمدية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مغربية تبلغ من العمر 39 سنة، اختفت بدولة ليبيا عقب الحرب التي اندلعت من أجل إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في ظروف غامضة، وهو ما حول حياة أسرتها التي تعيش بمدينة المحمدية إلى جحيم.

وتوصلت "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، بنسخة من مراسلة، قامت والدة المغربية بإرسالها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، طالبت من خلالها بمساعدتها على إيجاد ابنتها "أحلام.ر"، المزدادة بتاريخ 10 يونيو 1979 بسيدي قاسم، والتي كانت تعيش رفقة زوجها وابنيها بمدينة طرابلس قبل أحداث إسقاط النظام الليبي.



وطالبت أسرة المغربية وزارة الخارجية بإجراء بحث دقيق ومعمق عن "أحلام" والتي اختفت في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان بعد أحداث الفوضى التي عرفتها مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن الهجمات المسلحة من مجهولين دفعت بالمختفية إلى مغادرة منزلها للفرار عن طريق البحر.

وأشارت أسرة المختفية أن "أحلام"، اختفت بعد انقلاب المركب في حين تمكن زوجها وطفلاها من النجاة رفقة مهاجرين آخرين، مشددة على أن مصير "أحلام" يبقى مجهولا إلى حدود الساعة بالرغم من وجود معلومات تؤكد خروجها سالمة من حادث انقلاب المركب.

وعلاقة بالموضوع، أكدت والدة "أحلام" لـ "شوف تيفي" أن زوج ابنتها والذي كان يعمل كسائق، تمكن من الهجرة إلى إيطاليا إلا أنه رفض الكشف عن الحقيقة الخاصة بابنتها الشابة.