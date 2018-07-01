 مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من أزمة المياه في المستقبل القريب بالمغرب | مجتمع

الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من ''أزمة المياه'' في المستقبل القريب بالمغرب

إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية | حوادث و حقوق

إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية

عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين | حوادث و حقوق

عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين

مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا | حوادث و حقوق

مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا

كــاميرا شوف تيفي ترعـب برلمانيين يرفضون إلغاء معاشاتهم | بوليتيك

كــاميرا ''شوف تيفي'' ترعـب برلمانيين يرفضون إلغاء معاشاتهم

عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال بير الجديد | حوادث و حقوق

عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال ''بير الجديد''

مندوبية الحليمي : 74.7 في المائة من الأسر المغربية متشائمة وتتوقع ارتفاع نسبة البطالة | اقتصاد

مندوبية الحليمي : 74.7 في المائة من الأسر المغربية متشائمة وتتوقع ارتفاع نسبة البطالة

فعاليات أكادير تحتج أمام مجلس إخوان العثماني على تسمية أزقة وشوارع المدينة بأسماء فلسطينيةصور | مجتمع

فعاليات أكادير تحتج أمام مجلس إخوان ''العثماني'' على تسمية أزقة وشوارع المدينة بأسماء

نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة ! | بوليتيك

نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة !

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 21:41 مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا | حوادث و حقوق
مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا
علمت ''شوف تيفي'' أن مغربية تبلغ من العمر 39 سنة، اختفت بدولة ليبيا عقب الحرب التي اندلعت من أجل إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في ظروف غامضة، وهو ما حول حياة أسرتها التي تعيش بمدينة المحمدية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مغربية تبلغ من العمر 39 سنة، اختفت بدولة ليبيا عقب الحرب التي اندلعت من أجل إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في ظروف غامضة، وهو ما حول حياة أسرتها التي تعيش بمدينة المحمدية إلى جحيم.

وتوصلت "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، بنسخة من مراسلة، قامت والدة المغربية بإرسالها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، طالبت من خلالها بمساعدتها على إيجاد ابنتها "أحلام.ر"، المزدادة بتاريخ 10 يونيو 1979 بسيدي قاسم، والتي كانت تعيش رفقة زوجها وابنيها بمدينة طرابلس قبل أحداث إسقاط النظام الليبي.


وطالبت أسرة المغربية وزارة الخارجية بإجراء بحث دقيق ومعمق عن "أحلام" والتي اختفت في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان بعد أحداث الفوضى التي عرفتها مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن الهجمات المسلحة من مجهولين دفعت بالمختفية إلى مغادرة منزلها للفرار عن طريق البحر.

وأشارت أسرة المختفية أن "أحلام"، اختفت بعد انقلاب المركب في حين تمكن زوجها وطفلاها من النجاة رفقة مهاجرين آخرين، مشددة على أن مصير "أحلام" يبقى مجهولا إلى حدود الساعة بالرغم من وجود معلومات تؤكد خروجها سالمة من حادث انقلاب المركب.

وعلاقة بالموضوع، أكدت والدة "أحلام" لـ "شوف تيفي" أن زوج ابنتها والذي كان يعمل كسائق، تمكن من الهجرة إلى إيطاليا إلا أنه رفض الكشف عن الحقيقة الخاصة بابنتها الشابة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الخارجية مغربية المركب البحر طرابلس رمضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية | حوادث و حقوق

إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية

عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين | حوادث و حقوق

عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين

عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال بير الجديد | حوادث و حقوق

عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال ''بير الجديد''

عاجل | حريق مهول بمقهى شعبي للأسماك بجماعة الدراركة أكادير.. صور+ فيديو حصري ! | حوادث و حقوق

عاجل | حريق مهول بمقهى شعبي للأسماك بجماعة الدراركة أكادير.. صور+ فيديو حصري !

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مقبرة شهيرة بقلب كازا تحترق | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

مقبرة شهيرة بقلب كازا تحترق

حصري وبالفيديو.. أول رد لدنيا باطما على جميلة البدوي بعدما قالت ماكاتعرفهاش | خارج البلاطو

حصري وبالفيديو.. أول رد لدنيا باطما على جميلة البدوي بعدما قالت '' ماكاتعرفهاش '' ''

كوسومار وناهد رشاد يكافئان الطلبة المتفوقين في البرنامج الرقمي Prépares ton exam‎‎ | مال و أعمال

كوسومار وناهد رشاد يكافئان الطلبة المتفوقين في البرنامج الرقمي ''Prépares ton exam''‎‎''

سابقة...أشهر حي راقي بكازا مافيهش مسجد الساكنة تحتج وآخرون يعارضون بناءه والسلطات آوت | خارج البلاطو

سابقة...أشهر حي راقي بكازا مافيهش مسجد الساكنة تحتج وآخرون يعارضون بناءه والسلطات آوت

﻿

آخر المستجدات

الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من أزمة المياه في المستقبل القريب بالمغرب | مجتمع
منذ 15 دقيقة

الأقمار الصناعية للإنذار المبكر تحذر من ''أزمة المياه'' في المستقبل القريب بالمغرب

إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية | حوادث و حقوق

إطلاق سراح خال الطفل المغتصب بشيشاوة ذو الخمس سنوات بعد الاستماع له والغموض مازال يلف القضية

عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين | حوادث و حقوق

عاجل.. مواطنون يحاصرون سيدة بالبيضاء للاشتباه في محاولتها اختطاف طفلتين

مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا | حوادث و حقوق

مأساة حقيقية..اختفاء مغربية في ظروف غامضة خلال الحرب على القذافي بليبيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.