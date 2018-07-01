كــاميرا ''شوف تيفي'' ترعـب برلمانيين يرفضون إلغاء معاشاتهم ﻿

عـــاش أعضاء لجنة المالية يومه الثلاثـاء 17 يوليوز 2018 بقبة البرلمان، رعبا وتخوفا غير مسبوقين من كاميرا ''شوف تيفي''، التي سبق والتقطت مشاهد بالصوت والصورة لعدد كبير من النواب البرلمانيين ، وهم

شوف تيفي : محمد القاسمي

عـــاش أعضاء لجنة المالية يومه الثلاثـاء 17 يوليوز 2018 بقبة البرلمان، رعبا وتخوفا غير مسبوقين من كاميرا ''شوف تيفي''، التي سبق والتقطت مشاهد بالصوت والصورة لعدد كبير من النواب البرلمانيين ، وهم منشغلون بالحديث مع بعضهم البعض و بهواتفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و ''واتساب'' و''مكالمات هاتفية'' وغير ذلك من الانشغالات البعيدة عن هموم المواطنين في جلسة عامة كانت مخصصة لمناقشة ملخص التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول المحروقات .

فيديو ''شوف تيفي '' الــذي انتشر بشكل واسع الأسبوع الماضي، و تفاعــل مـعه المغاربة بسخط عـــارم من خلال آلاف التعليقات و ''البارطاج'' و ''اللايكات'''، وخلف صدمة كبيرة في نفوس الناخبين الذين منحوا هؤلاء أصواتهم لأجل إيصال معاناتهم وحاجاتهم ، جعل رئيس الفريق النيابي لحزبa العدالة والتنمية يمنع الصحافيين المصورين من ولوج قاعة الاجتمــاع ، حيث بدا مرتعدا وبملامح متخوفة وهو يلتفت يمينا ويسارا ويقول ''حــذار الإخوان من الكاميرات راهم ايصورونا... وأنا راني عارفهم راهم حاضرين معانا هنا دبا ... ''، هكذا تحول ''عبد الله بوانو'' القيادي بحزب البيجيدي إلى رجل يحارب الصحافة حتى لا يعلم الرأي العام أن الرجل ضد إلغاء معاشات البرلمانيين أو شيء من هذا القبيل قد يكشف الحقيقة الضائعة وراء خطاباتهم السياسية التي تلقى فوق منصاتهم و مهرجاناتهم الحزبية...

وفور تــراجع الفريق النيابي لحزب ''البيجيدي'' بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية، عن مقترحه لإلغاء تقاعد البرلمانيين في الوقت الذي كان يبدي بعضهم ويتشدق بالتنازل عنه، تدخل أحد نوابه قائلا : ''راه الكاميرات صورونا وصورو النواب... السيد الرئيس هناك جهات تريد أن تقلل من خدمتنا للصالح الــعام وهاذشي مستهدف وبغاو يفقدوا الثقة ديال المواطنين فالأحزاب ديالهم... راه داكشي أثر فينا مع الناس بزاف '' ، وكأن النائب المحترم كان يبني مستشفى أو مراكز للقرب أو يفك العزلة عن دائرته الانتخابية وهو ''مكونيكطي'' و ''كيشاطي'' عبر تطبيق ''المسنجر'' فوق مقاعـــد مريحة ومكيفات باردة في الصيف ودافئة ، والبرلمان حينذاك يمرر قانونــا يهم الشعب المغربي ويدخل ضمن اهتماماته التي تفاعل معها الرأي العام إبـان حملة ''المقاطعة'' التي أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ...

وناقشت لجنة المالية اليوم بالبرلمان نقطة ''إسقاط معاشات البرلمانيين'' والتي أثارت جدلا واسعا منذ الولاية الحكومية السابقة ، ويهدف عدد من المواطنين إلى إلغاء تقاعد البرلمانيين عبر استغلال الحق الدستوري،الذي فتح الباب أمام المواطنين للمساهمة في التشريع، إذ ينص الفصل 14 منه على أن ''للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع''، وهو ما جعل رواد ونشطاء ''فيسبوك '' يتفاعلون مع الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين لكونها ريع السياسي و تضربُ مبدأ المساواة بين المواطنين.

و يتمتع البرلمانيون بمعاشات صافية خالية من أي ضريبة، وغير خاضعة لأي تصريح، ويسمح لهم الجمع بين تعدد المعاشات، وهي غير قابلة للحجز وتعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمرارها، في حين أنّ العمل البرلماني هو صفة انتدابية وتمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية وتجدد عن طريقها .