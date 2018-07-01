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عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال ''بير الجديد''

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 20:18 عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال بير الجديد | حوادث و حقوق
عاجل..وأخيرا..النطق بالحكم في حق العشيق والزوجة اللي قتلات راجلها بال ''بير الجديد''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، قضت قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 يوليوز، بالسجن المؤبد في حق الزوجة وعشيقها المتورطين في جريمة قتل الزوج بمنطقة ''البير الجديد'' قبل

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، قضت قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 يوليوز، بالسجن المؤبد في حق الزوجة وعشيقها المتورطين في جريمة قتل الزوج بمنطقة ''البير الجديد'' قبل أشهر.

وأكد المصدر ذاته أن قاعة المحكمة، كانت ممتلئة عن آخرها، نظرا لحضور جيران الضحية، حيث طالب الجميع بالإعدام في حق الزوجة التي شاركت في جريمة قتل زوجها رفقة عشيقها، مشيرا إلى أن القاضي المكلف بالملف الملقب ب ''بولحيا'' والمعروف بقرارته الجريئة، قال لوالدة الزوجة خلال صراخها:''علاش كتبكي على بنتك وما بكيتيش على الضحية راجلها''.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة في الكشف عن التفاصيل الخطيرة والصادمة الخاصة بهذه الجريمة البشعة، حيث أقدمت زوجة على قتل زوجها المغدور بطريقة بشعة وبدم بارد رفقة عشيقها القاطن هو الآخر بمنطقة البير الجديد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البير الجديد الزوج الزوجة العشيق

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