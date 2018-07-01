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مندوبية الحليمي : 74.7 في المائة من الأسر المغربية متشائمة وتتوقع ارتفاع نسبة البطالة

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 19:49 مندوبية الحليمي : 74.7 في المائة من الأسر المغربية متشائمة وتتوقع ارتفاع نسبة البطالة | اقتصاد
مندوبية الحليمي : 74.7 في المائة من الأسر المغربية متشائمة وتتوقع ارتفاع نسبة البطالة
عرف مستوى ثقة الأسر استقرارا خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مسجلا 87.3 نقطة، مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل 85.8 نقطة، مع استمرار نفس التشاؤم بخصوص توقعات البطالة و تكلفة المعيشة و الادخار.

شوف تيفي: جمال الديابي

 

عرف مستوى ثقة الأسر استقرارا خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مسجلا 87.3 نقطة، مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل 85.8 نقطة، مع استمرار نفس التشاؤم بخصوص توقعات البطالة و تكلفة المعيشة و الادخار.

ويشمل مؤشر الثقة وفق منشور المندوبية السامية للتخطيط، الذي يشتمل على "نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر" المنجز من طرف ذات المندوبية، والذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء 17 يوليوز، على عدة مكونات تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة.

مستوى تطور معيشة الأسر يتأرجح بين التدهور والتحسن


حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، يضيف المصدر، "37.5 في المائة، فيما اعتبرت 30.4 في المائة منها استقراره و 32.1 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5.4 نقاط مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 6.2 نقاط، وناقص8.1 نقاط على التوالي".

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع المندوبية " 23.8 في المائة من الأسر تدهوره و 37.4 في المائة استقراره، في حين 38.8 في المائة ترجح تحسنه، وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر 15.0 نقطة عوض 16.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص11.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية".

تطور البطالة: تصورات أكثر تشاؤما

سجلت المندوبية خلال الفصل الثاني من 2018، حسب نفس الدراسة، " توقع 74.7 في المائة من الأسر مقابل 13.0 في المائة، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61.7 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 54.5 نقطة و ناقص 54.3 نقطة على التوالي".

الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة

كما سجلت مندوبية الحليمي أن " 54.9 في المائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 29.1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 25.8 نقطة مقابل ناقص 27.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 28.2 نقطة خلال الفصل الثاني من 2017".

تصورات لتدهور أقل حدة بالنسبة للوضعية المالية للأسر

صرحت 65.1 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29.5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5.4 في المائة وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 24.1 نقطة مقابل ناقص 25.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25.3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 28.2 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 13.0 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 15.2 نقطة مقابل ناقص 18.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 16.6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 37.0 في المائة منها تحسنها مقابل 8.8 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في 28.1 نقطة مقابل 25.9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و22.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 

 

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شوف تيفي المغرب مندوبية الحليمي الأسر ارتفاع البطالة جمال الديابي

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