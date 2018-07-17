فعاليات أكادير تحتج أمام مجلس إخوان ''العثماني'' على تسمية أزقة وشوارع المدينة بأسماء فلسطينية''صور'' ﻿

لبت مجموعة من الفعاليات الثقافية والحقوقية والمدنية الدعوة التي دعا إليها عدد من النشطاء الأمازيغ للاحتجاج على قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بالمصادقة على إطلاق حوالي 44 اسما فلسطينيا على

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لبت مجموعة من الفعاليات الثقافية والحقوقية والمدنية الدعوة التي دعا إليها عدد من النشطاء الأمازيغ للاحتجاج على قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بالمصادقة على إطلاق حوالي 44 اسما فلسطينيا على أزقة وشوارع أحد أحياء المدينة.

واحتشد عشرات الأمازيغ من أبناء أكادير أمام مقر المجلس المسير رافعين أعلاما ولافتات مناهضة لما سموه بسياسة تعريب المدينة وطمس هويتها الثقافية والتاريخية من قبيل ''لا لا لتعريب أكادير''، ''أكادير في العيون وعلى الهوية مدافعون''، ''يا مواطن يا مسكين ضحكوا عليك باسم الدين''، ''هذا سوس وحنا ناسوا والبيجيدي إجمع راسو''، وغيرها من الشعارات واللافتات التي تجمع على استنكار الساكنة لهذا القرار الرامي لتعريب المدينة والقضاء على هويتها.

وأكد عدد من المشاركين في هذا الشكل الاحتجاجي على أن المجلس المسير لم يراع هوية وثقافة المدينة من خلال اختياره لهذه الأسماء الدخيلة على المجتمع السوسي ككل، وافتقد للدقة والصواب في اختياره، مبرزين على أن المنطقة والمدينة غنية بأسماء أعلام ورجالات أعطت الشيء الكثير لأكادير في جميع المجالات منهم من مات ومنهم من لازال على قيد الحياة، وكان على مجلس ''المالوكي'' أن يكرمهم ويعطيهم حقهم بتخليد أسمائهم عبر إطلاقها على أزقة وشوارع معروفة بالمدينة عوض إدخال أسماء بعيدة كل البعد عن البعد التاريخي والهوياتي للمدينة على حد تعبيرهم.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعدما صادق المجلس الجماعي بالإجماع على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة يوم 9 يوليوز 2018، والمتعلقة بالدراسة والتصويت على تسمية الشوارع والأزقة، من دون أن يتم الإعلان عن الشوارع والأزقة المعنية من خلال بلاغ يستهدف الرأي العام الأكاديري.

ومن جانب آخر فقد سبق أن تداول ناشطون ومواقع محلية أسماء قيل إنها ستطلق على الأزقة والشوارع من قبيل : – شارع فلسطين – بيت لحم – بئر السبع – باب العتم – جنين – خان يونس – يافا – النقب – غزة – باب حطة – الخليل – قلقيلية – باب الرحمة – رام الله – باب الناظر – الشام – المسجد الأقصى – باب المغاربة – قبة الصخرة – حيفا – صفد – المجدل – دير البلح – بيسان – باب الغوانمة – دير ياسين – باب الأسباط – أريحا – عكا – طبرية – باب السلسلة – رفح – نابلس – بيت المقدس – الناصرة – باب الحديد – النقب – بيت حانون – طولكرم – باب القطانين.