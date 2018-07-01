 نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة ! ﻿
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نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة !

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 18:43 نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة ! | بوليتيك
نجيب بوليف: هكذا سيتم التعامل مستقبلا مع حوادث الهجوم على محطات وقطارات المملكة !
قال كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، يوم أمس الاثنين بالرباط، إنه سيتم تبني ''مقاربة أمنية حقيقية مستقبلا'' لحل إشكالية حوادث الهجوم على القطارات، تتمثل في إحداث مركز للمراقبة على المستوى

شوف تيفي: و.م.ع

 


قال كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، يوم أمس الاثنين بالرباط، إنه سيتم تبني "مقاربة أمنية حقيقية مستقبلا" لحل إشكالية حوادث الهجوم على القطارات، تتمثل في إحداث مركز للمراقبة على المستوى الوطني بتقنيات جد متطورة لمتابعة كل الأمور الدقيقة على مستوى جميع السكك وداخل المحطات والقطارات.

وأبرز بوليف، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "حوادث الهجوم على القطارات" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن حوادث رشق القطارات بالحجارة تبقى "جد قليلة".

وأضاف أن البرنامج المتوفر حاليا يتمثل في " تعميم حراس الأمن الخاصين على جميع القطارات الوطنية بدون استثناء، بالإضافة إلى الإعتماد على شركات أمن خاصة للمتابعة داخل القطارات والمحطات وحتى في المجال السككي ".

وبخصوص ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لوسائل النقل العمومي، أكد كاتب الدولة أن هناك لجنة وزارية من أجل تعزيز ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة لوسائل النقل العمومية، وهناك قرار مشترك بين وزارات التجهيز والنقل والداخلية والصناعة، فيه إلزامية لتوفير هذه الولوجيات مع التشديد على تخصيص كراسي خاصة داخل الحافلات بذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلص كاتب الدولة المكلف بالنقل إلى أن جميع محطات السكك الحديدية التي ستبنى ستكون فيها أماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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