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عاجل | حريق مهول بمقهى شعبي للأسماك بجماعة الدراركة أكادير.. صور+ فيديو حصري !

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 18:16 عاجل | حريق مهول بمقهى شعبي للأسماك بجماعة الدراركة أكادير.. صور+ فيديو حصري ! | حوادث و حقوق
عاجل | حريق مهول بمقهى شعبي للأسماك بجماعة الدراركة أكادير.. صور+ فيديو حصري !
اندلع حريق مهول قبل قليل بمحل تجاري خاص بطهي الأسماك بحي الكويرة التابع لجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

اندلع حريق مهول قبل قليل بمحل تجاري خاص بطهي الأسماك بحي الكويرة التابع لجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فالحادث راجع إلى تسرب غاز البوتان من قنينة كان يستعملها صاحب المحل في طهي السمك لتنفجر بعدما شبت فيها النيران محدثة حريقا مهولا أتى على جل المحل وحوله إلى رماد بعدما التهمت ألسنة اللهب كل تجهيزاته.

وأضافت ذات المصادر، أنه لحسن الحظ لم يخلف الانفجار المصحوب بالحريق أي خسائر بشرية باستثناء بعض الكدمات التي أصيب بها أحد الزبناء وصاحب المحل، والتي لا تدعو للقلق وفق تعبير ذات المصادر.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن الحادث سجل تأخرا واضحا في تفاعل مصالح الوقاية المدنية مع الحريق، إذ لم تصل سيارة الإطفاء إلا بعد أن التهمت النيران معظم المحل التجاري، وتحول إلى ركام بالرغم من محاولة عدد من المواطنين إخماد الحريق باستعمال وسائل تقليدية غير أنهم لم يستطيعوا مجاراة قوة اللهب المشتعلة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدراركة انفجار قوي حريق مهول محل تجاري خسائر مادية جسيمة

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