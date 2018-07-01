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مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـ''عجز'' اقتصادي خلال نصف سنة

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 17:16 مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـعجز اقتصادي خلال نصف سنة | اقتصاد
مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـ''عجز'' اقتصادي خلال نصف سنة
كشف مكتب الصرف عن معطيات صادمة بخصوص التجارة الخارجية بالمغرب، وأكد أن عجز الميزان التجاري بالمغرب قد تضاعف بنسبة 7.8 في المائة، خلال نهاية النصف الأول من عام 2018، مرتفعا إلى ما يفوق 100 مليار درهم.

شوف تيفي

كشف مكتب الصرف عن معطيات صادمة بخصوص التجارة الخارجية بالمغرب، وأكد أن عجز الميزان التجاري بالمغرب قد تضاعف بنسبة 7.8 في المائة، خلال نهاية النصف الأول من عام 2018، مرتفعا إلى ما يفوق 100 مليار درهم.

وسجل عجز الميزان التجاري 100 مليار و832 مليون درهم، مقابل 93 مليار درهم و507 مليون درهم، وفق معطيات مكتب الصرف التي اطلعت عليها ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء 17 يوليوز، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب المعطيات الأولية للتجارة الخارجية، الصادرة عن مكتب الصرف.

وكان عجز الميزان التجاري قد سجل ما يقارب 85.3 مليار درهم، في نهاية ماي 2018، بينما سجل في نهاية أبريل الماضي 66 مليارا و105 مليون درهم، ما يظهر المنحى التقهقري لعجز الميزان التجاري المغربي.

وحسب النتائج الأولية للمبادلات التجارية، خلال نهاية النصف الأول من السنة الجارية، فقد سجلت الواردات ارتفاعا بـ 21.6 مليار درهم، وفي المقابل، تحسنت الصادرات بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى أكثر من 140 مليار درهم.

 

 

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شوف تيفي المغرب مكتب الصرف مليار عجز اقتصادي

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