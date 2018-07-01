 منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـعجز اقتصادي خلال نصف سنة | اقتصاد

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـ''عجز'' اقتصادي خلال نصف سنة

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف | بوليتيك

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه اليد بالسيف | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه ''اليد'' بالسيف

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم | بوليتيك

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل | بوليتيك

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل

فيديو جد مروع يوثق للحظة هجوم أشخاص مدججين بالسيوف على مقهى بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد مروع يوثق للحظة هجوم أشخاص مدججين بالسيوف على مقهى بالبيضاء

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي | بوليتيك

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا كاين البرلمانيين اللي مكيلقاوش ماياكلوا | بوليتيك

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا ''كاين البرلمانيين اللي

لدرس الروسي واش فهمناه ولا مازال الحال علينا؟! | بوليتيك

لدرس الروسي واش فهمناه ولا مازال الحال علينا؟!

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 17:00 منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف | بوليتيك
منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف
دقت ''الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'' ناقوس الخطر، حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، بمخيمات ''تندوف''.

شوف تيفي

 

دقت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" ناقوس الخطر، حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، بمخيمات "تندوف".

و سينظم المكتب التنفيذي للرابطة، بشراكة مع فرعه بالجديدة، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم 17 يوليوز، ندوة تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف"، يوم السبت المقبل 21 يوليوز بمقر بلدية الجديدة.

وأوضح بلاغ الرابطة، أنه ينظم هذه الندوة أمام استمرار الجزائر وصنيعتها البوليزاريو في خداع للمجتمع الدولي، بما يسمى "دستور الجمهورية الوهمية" الذي يتحدث عن حقوق الإنسان و يجرم العبودية.

وأضاف ذات البلاغ: "تستمر التقارير المؤكدة والأخبار الموثقة، عن استمرار ممارسات خطيرة لانتهاكات فظيعة لكافة حقوق الإنسان، وتفشي العبودية والرق بين اللاجئين في مخيمات تندوف".

كما أشار البلاغ، أن "الندوة التي تعرف مشاركة قضاة ومتخصصين في حقوق الإنسان، تهدف إلى رصد الانتهاكات وتحيين تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان والعديد من الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بمخيمات تندوف".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تندوف رصد انتهاكات حقوق الإنسان مخيمات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم | بوليتيك

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل | بوليتيك

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي | بوليتيك

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا كاين البرلمانيين اللي مكيلقاوش ماياكلوا | بوليتيك

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا ''كاين البرلمانيين اللي مكيلقاوش ماياكلوا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يدمي القلوب: شاب متزوج في عمر الزهور خاصو عملية زراعة القلب بـ 170 مليون | حالة خاصة
منذ 6 دقائق

فيديو يدمي القلوب: شاب متزوج في عمر الزهور خاصو عملية زراعة القلب بـ 170 مليون

بالفيديو..فتاة تشعل معركة خطيرة بين شابين وسط العرائش | قنوات أخرى

بالفيديو..''فتاة '' تشعل معركة خطيرة بين شابين وسط العرائش

وقفة احتجاجية لأصحاب البكالوريا فكازا: الغشاشين اللي كاينجحو..بغينا نفرحوا والدينا وضيعونا في التصحيح.. | بــووز

وقفة احتجاجية لأصحاب البكالوريا فكازا: ''الغشاشين اللي كاينجحو..بغينا نفرحوا والدينا وضيعونا في التصحيح..''

خبر اليوم..الحقيقة التي يبحث عنها الجميع: تفاصيل مثيرة وخطيرة خاصة بوفاة رضيع شيشاوة | خبر اليوم

خبر اليوم..الحقيقة التي يبحث عنها الجميع: تفاصيل مثيرة وخطيرة خاصة بوفاة رضيع شيشاوة

﻿

آخر المستجدات

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـعجز اقتصادي خلال نصف سنة | اقتصاد
منذ 14 دقيقة

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـ''عجز'' اقتصادي خلال نصف سنة

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف | بوليتيك

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه اليد بالسيف | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه ''اليد'' بالسيف

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم | بوليتيك

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.