منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ﻿

دقت ''الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'' ناقوس الخطر، حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، بمخيمات ''تندوف''.

شوف تيفي

دقت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" ناقوس الخطر، حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، بمخيمات "تندوف".

و سينظم المكتب التنفيذي للرابطة، بشراكة مع فرعه بالجديدة، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم 17 يوليوز، ندوة تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف"، يوم السبت المقبل 21 يوليوز بمقر بلدية الجديدة.

وأوضح بلاغ الرابطة، أنه ينظم هذه الندوة أمام استمرار الجزائر وصنيعتها البوليزاريو في خداع للمجتمع الدولي، بما يسمى "دستور الجمهورية الوهمية" الذي يتحدث عن حقوق الإنسان و يجرم العبودية.

وأضاف ذات البلاغ: "تستمر التقارير المؤكدة والأخبار الموثقة، عن استمرار ممارسات خطيرة لانتهاكات فظيعة لكافة حقوق الإنسان، وتفشي العبودية والرق بين اللاجئين في مخيمات تندوف".

كما أشار البلاغ، أن "الندوة التي تعرف مشاركة قضاة ومتخصصين في حقوق الإنسان، تهدف إلى رصد الانتهاكات وتحيين تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان والعديد من الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بمخيمات تندوف".