يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه ''اليد'' بالسيف ﻿

اهتزت المجموعة السادسة بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 17 يوليوز، على وقع جريمة بشعة، جرت فصولها أمام بوابة مقهى خاص بالقمار، حيث أقدم شخص على قطع يد غريمه

''شوف تيفي''

اهتزت المجموعة السادسة بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 17 يوليوز، على وقع جريمة بشعة، جرت فصولها أمام بوابة مقهى خاص بالقمار، حيث أقدم شخص على قطع يد غريمه بواسطة سيف.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الجريمة، فإن خلافا وقع بين المتورط في هذا الفعل الإجرامي، والضحية داخل مقهى ''القمار''، ليقوم بجلب ''سيف''، حيث عمد إلى قطع يد غريمه بطريقة بشعة.

وأشار ذات المصدر إلى أن سيارة الإسعاف، نقلت الضحية إلى مستشفى سيدي عثمان ومنه إلى مستشفى ابن رشد، بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف المتورط.