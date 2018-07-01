برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم ﻿

وصف البرلماني ''عبد الله أوباري'' المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بالمصادقة على تسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالقرار الشجاع والحكيم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وصف البرلماني "عبد الله أوباري" المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بالمصادقة على تسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالقرار الشجاع والحكيم.

وكتب "أوباري عبر صفحته الفيسبوكية: "قرار شجاع اتخذه المجلس الجماعي لأكادير بتسمية شوارع حي القدس بأسماء البلدات الفلسطينية".

ووصف ذات المتحدث في معرض تدوينته، أن أرض سوس هي أرض الشجعان والأمازيغ الأحرار، إذ كتب في هذا الصدد: "تحية من أرض الشجعان إلى أرض الأبطال، تحية من أرض الأمازيغ الأحرار إلى الأرض المباركة؛ أرض الإسراء".

واعتبر "أوباري" قرار إخوانه بمجلس "صالح المالوكي" دليل قاطع على الارتباط القوي للشعب المغربي بقضيتهم العربية وفرصة للتعبير عن الرفض التام لكل أشكال الاستعمار والاضطهاد بمختلف أنواعه، ورسالة واضحة لكل من يتعامل مع الكيان الصهيوني بالخجل من نفسه.

وأضاف : "قراركم رد على كل من يشكك في ارتباط المغاربة التاريخي بأرض الأقصى، قراركم الحكيم عنوان تضامن مع المضطهدين الصامدين في وجه المحتلين ومن يساندهم، قراركم جواب لمن يتجرأ بلا خجل على التعامل مع المحتل الصهيوني ويتعاون معه، قراركم يعبر بوضوح أن الأمازيغ الحقيقين هم من يرفضون الظلم والاضطهاد والاحتلال وتهويد المقدسات الإسلامية وليس من يشد الرحال إلى إسرائيل ليعرض خدماته على المحتلين لزرع مخططاتهم في بلاده".

واختتم تدوينته باعتبار قرار المجلس بإطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة "قرارعزة وكرامة إنسانية".