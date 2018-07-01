 برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـعجز اقتصادي خلال نصف سنة | اقتصاد

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـ''عجز'' اقتصادي خلال نصف سنة

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف | بوليتيك

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه اليد بالسيف | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه ''اليد'' بالسيف

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم | بوليتيك

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل | بوليتيك

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل

فيديو جد مروع يوثق للحظة هجوم أشخاص مدججين بالسيوف على مقهى بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد مروع يوثق للحظة هجوم أشخاص مدججين بالسيوف على مقهى بالبيضاء

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي | بوليتيك

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا كاين البرلمانيين اللي مكيلقاوش ماياكلوا | بوليتيك

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا ''كاين البرلمانيين اللي

لدرس الروسي واش فهمناه ولا مازال الحال علينا؟! | بوليتيك

لدرس الروسي واش فهمناه ولا مازال الحال علينا؟!

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 15:17 برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم | بوليتيك
برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم
وصف البرلماني ''عبد الله أوباري'' المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بالمصادقة على تسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالقرار الشجاع والحكيم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وصف البرلماني "عبد الله أوباري" المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة قرار المجلس الجماعي لمدينة أكادير بالمصادقة على تسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالقرار الشجاع والحكيم.

وكتب "أوباري عبر صفحته الفيسبوكية: "قرار شجاع اتخذه المجلس الجماعي لأكادير بتسمية شوارع حي القدس بأسماء البلدات الفلسطينية".

ووصف ذات المتحدث في معرض تدوينته، أن أرض سوس هي أرض الشجعان والأمازيغ الأحرار، إذ كتب في هذا الصدد: "تحية من أرض الشجعان إلى أرض الأبطال، تحية من أرض الأمازيغ الأحرار إلى الأرض المباركة؛ أرض الإسراء".

واعتبر "أوباري" قرار إخوانه بمجلس "صالح المالوكي" دليل قاطع على الارتباط القوي للشعب المغربي بقضيتهم العربية وفرصة للتعبير عن الرفض التام لكل أشكال الاستعمار والاضطهاد بمختلف أنواعه، ورسالة واضحة لكل من يتعامل مع الكيان الصهيوني بالخجل من نفسه.

وأضاف : "قراركم رد على كل من يشكك في ارتباط المغاربة التاريخي بأرض الأقصى، قراركم الحكيم عنوان تضامن مع المضطهدين الصامدين في وجه المحتلين ومن يساندهم، قراركم جواب لمن يتجرأ بلا خجل على التعامل مع المحتل الصهيوني ويتعاون معه، قراركم يعبر بوضوح أن الأمازيغ الحقيقين هم من يرفضون الظلم والاضطهاد والاحتلال وتهويد المقدسات الإسلامية وليس من يشد الرحال إلى إسرائيل ليعرض خدماته على المحتلين لزرع مخططاتهم في بلاده".

واختتم تدوينته باعتبار قرار المجلس بإطلاق أسماء فلسطينية على أزقة وشوارع المدينة "قرارعزة وكرامة إنسانية".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير برلماني يصف شجاع حكيم أسماء فلسطينية مجلس جماعة قرار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف | بوليتيك

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل | بوليتيك

أخطاء في تصحيح امتحانات الباكالوريا.. والوزارة تتدخل

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي | بوليتيك

البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا كاين البرلمانيين اللي مكيلقاوش ماياكلوا | بوليتيك

البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا ''كاين البرلمانيين اللي مكيلقاوش ماياكلوا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يدمي القلوب: شاب متزوج في عمر الزهور خاصو عملية زراعة القلب بـ 170 مليون | حالة خاصة
منذ 9 دقائق

فيديو يدمي القلوب: شاب متزوج في عمر الزهور خاصو عملية زراعة القلب بـ 170 مليون

بالفيديو..فتاة تشعل معركة خطيرة بين شابين وسط العرائش | قنوات أخرى

بالفيديو..''فتاة '' تشعل معركة خطيرة بين شابين وسط العرائش

وقفة احتجاجية لأصحاب البكالوريا فكازا: الغشاشين اللي كاينجحو..بغينا نفرحوا والدينا وضيعونا في التصحيح.. | بــووز

وقفة احتجاجية لأصحاب البكالوريا فكازا: ''الغشاشين اللي كاينجحو..بغينا نفرحوا والدينا وضيعونا في التصحيح..''

خبر اليوم..الحقيقة التي يبحث عنها الجميع: تفاصيل مثيرة وخطيرة خاصة بوفاة رضيع شيشاوة | خبر اليوم

خبر اليوم..الحقيقة التي يبحث عنها الجميع: تفاصيل مثيرة وخطيرة خاصة بوفاة رضيع شيشاوة

﻿

آخر المستجدات

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـعجز اقتصادي خلال نصف سنة | اقتصاد
منذ 18 دقيقة

مكتب الصرف يسجل 100 مليار درهم كـ''عجز'' اقتصادي خلال نصف سنة

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف | بوليتيك

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه اليد بالسيف | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..خلاف داخل مقهى ديال القمار في أخطر حي شعبي فكازا والضحية قطعوا ليه ''اليد'' بالسيف

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم | بوليتيك

برلماني يصف قرار مجلس جماعة أكادير بتسمية شوارع وأزقة المدينة بأسماء فلسطينية بالشجاع والحكيم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.