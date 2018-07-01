رسميا .. رونار يخرج عن صمته بخصوص رحيله عن المغرب ﻿

بعد القيل والقال، خرج الناخب الوطني هيرفي رونار قبل قليل من يومه الثلاثاء عن صمته بخصوص تخليه عن تدريب المنتخب الوطني المغربي.

شوف سبور

بعد القيل والقال، خرج الناخب الوطني هيرفي رونار قبل قليل من يومه الثلاثاء عن صمته بخصوص تخليه عن تدريب المنتخب الوطني المغربي.

وقال الفرنسي رونار في تدوينته عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك « كثرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأقاويل تفيد بأنني قريب من مغادرة المغرب، ما سأقوله لكن هو أنني لن أتخلى عن المغرب، واحتراما له، لن أُشرف على تدريب أي منتخب إفريقي غير المغرب ».

وأضاف رونار في تدوينته، « الغرض من هاته الأخبار الرائجة زعزعة استقرار الكتيبة المغربية ليس إلا ».

وبعد تدوينته، عبر نشطاء الفيسبوك عن سعادتهم بقرار رونار النهائي لأنهم يعتبرونه أحسن مدرب بإفريقيا.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني المغربي ودع منافسات مونديال روسيا من الدور الأول بعد هزيمتين وتعادل وحيد.