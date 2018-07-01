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البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 13:14 البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي | بوليتيك
البام يفتح باب الطعون بعد انتخاب المكتب السياسي
فتح حزب ''الأصالة والمعاصرة''، الباب أمام تقديم الطعون في نتائج انتخابات مكتبه السياسي، التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم.

شوف تيفي: جمال الديابي

فتح حزب "الأصالة والمعاصرة"، الباب أمام تقديم الطعون في نتائج انتخابات مكتبه السياسي، التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم.

و حسب بلاغ لـ "فاطمة الزهراء المنصوري"، رئيسة المجلس الوطني للحزب، صدر أمس الإثنين 16 يوليوز، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، والذي جاء فيه أنه "بناء على القوانين التنظيمية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، وتبعا لمقررات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المنعقدة يوم 14 يوليوز 2018، تنهي رئاسة المجلس الوطني إلى كافة عضوات وأعضاء المجلس الوطني انطلاق عملية استقبال الطعون.

وأشار البلاغ أن "عملية الطعن، ستمتد من يوم الإثنين 16 من هذا الشهر، إلى غاية الأحد المقبل 22 يوليوز من سنة 2018"، وأضاف ذات البلاغ أن "الطعون يجب أن تودع مباشرة، لدى كتابة الإدارة العامة للحزب مقابل وصل استلام، أو عن طريق البريد المضمون في الآجال المذكورة أعلاه، مع بعث نسخة من رسالة الطعن عبر البريد الإلكتروني".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الأصالة والمعاصرة باب الطعون انتخاب المكتب السياسي الديابي

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