البيجيدي والاستقلال يتراجعان عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين..وقالوا ''كاين البرلمانيين اللي مكيلقاوش ماياكلوا'' ﻿

في تطور مثير أعلن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة المالية، عن تراجعه عن مقترحه لإلغاء تقاعد البرلمانيين.

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في تطور مثير أعلن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة المالية، عن تراجعه عن مقترحه لإلغاء تقاعد البرلمانيين.

وبرر رئيس الفريق إدريس الأزمي تراجع فريقه عن مقترحه، بسبب وقوف الفريق النيابي للبيجيدي على الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين الذين غادروا البرلمان، مشيرا إلى أن فريقه سيكون مع المقترح المشترك، لأنه المقترح الأكثر موضوعية وواقعية.

و بعد سحب فريق البيجيدي لمقترح التصفية، لم يتبق سوى مقترح وحيد يطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين، تقدم به برلمانيو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، والذي من المنتظر أن يتم رفضه من طرف باقي الفرق والمجموعات البرلمانية، بعد توافقهم مع المقترح المشترك لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين.

كما أن نور الدين مضيان استفاض بالحديث خلال المناقشة وهو يبرز أن هناك نوابا برلمانيين يعيشون وضعية مالية مزرية وهناك منهم من تخلى عن تدريس أبنائه بالتعليم الخصوصي متجها للتعليم العمومي، مؤكدا أن الفريق النيابي لحزب الاستقلال يريد الكشف عن أماكن الثروة الحقيقية التي ينعم بها المغرب، كرخص الصيد البحري و المناجم والمقالع...

واسترسل رئيس الفريق النيابي لحزب الميزان قائلا : ''راه كاين البرلمانيين اللي مكليقاوش ما ياكلوا ومعندهومش باش يمشيو للطبيب راه متبقاوش تخلعوا منين تسمعوا الواحد برلماني، راه كاين من يعاني في صمت '' مضيفا أنه يطالب بإصلاحات أخرى خلاف هذا المقتوح.