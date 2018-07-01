لدرس الروسي واش فهمناه ولا مازال الحال علينا؟! ﻿

هاد المونديال ديال روسيا عطانا بزاف ديال المعاني والحكم، و بين لينا عيبنا مزيان، الأولى ملي مشينا لروسيا لقيناها مصلوحة مزيان لا حفاري لا قرقارات محلولين في وسط الشارع

شوف تيفي: أبو وجدان

هاد المونديال ديال روسيا عطانا بزاف ديال المعاني والحكم، و بين لينا عيبنا مزيان، الأولى ملي مشينا لروسيا لقيناها مصلوحة مزيان لا حفاري لا قرقارات محلولين في وسط الشارع، لا جوطيات، لا بالي البيع، لاطوبيسات مخرشين، ولا طلابة وخا كلنا كنطلبو الله باش بلادنا يتصلح حالها.. والأجمل هوما الفتيات البوكوصات اللي كيضحكو مع كلشي، وشي مغاربة استغلو هاد النية الصافية ديال الروسيات وبداو خدامين غير في البوسان والنكان ولمعاني الخاوية، حتى واحد بنادم بقا كيسب الروسيات بالعربية وهوما تيضحكو...هاد شي بين بلي ماشي غير عندنا نقص في التنمية، وإنما عندنا حتى نقص في الأسلوب.. وبلي لبغينا انظمو كاس العالم خصنا بزاف ديال لحوايج.. أما لبغينا نربحو الماتشات خصنا نبدلو العقليات قبل المدرب. راه كوليندا الرئيسة ديال كرواتيا اللي فرقات الحنان ديالها على الفرقة ديال بلادها، ودارو النفس ولعبو بقلبهم، باش جابو الربحة، راه الحب والحنان كيدير المعجزات... هاد كوليندا بينات عيبنا مزيان، السيدة جات في طيارة مع ولاد الشعب، ومخلصة التذكرة من جيبها، وفي الماتشات كانت كتشجع بقلبها من المدرجات مع المواطنين الكروات.. ما جابت مشاهير على نفقة الدولة، ما شدات وطيلات للمسؤولين ديال الجامعة الكرواتية، ما خلصات بلايص "في آي بي" للمحظوظين من الشخصيات..السيدة جات طويلة هازة معاها صكادو ديال ليد وكتاكل السندويتشات مع الشعب، وساكنة في أوطيل عادي بلا بروتكول ولا سيارات فاخرة كتسناها عند الباب.. راها آسيادنا كوليندا اللي وقفات مع الرئيس ديال فرنسا في النهائي مرا بميات رجل، ربحات القلوب ديال العالم وقلب ماكرون حتى هو اللي عنقها وبكا معاها، وخلا مراتو بريجيت غير كتشوف مفهات والو...

راه المونديال علمنا آلخوت بلي خاصنا نساليو من هاد المسلسل ديال محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية.. باش ننطلقو من جديد، والقانون خاصو يكون فوق الجميع اللي حصل إيودي، راه جاتنا الغيرة من ماما روسيا ومن البوكوصة كوليندا ومن الروسيات البريئات اللي تيضحو من قلبهم..وتأسفنا على المستوى ديال التنمية في بلادنا وشعارات السياسيين ديال داوي خاوي ومن لفلوس اللي غير كتشتت على والو... واش تعلمنا الدرس الروسي ولا مازال خاصنا الوقت باش نفكرو؟!