عاجل.. 13 أستاذا جامعيا يجمدون عضويتهم بمجلس كلية الحقوق بالرباط ﻿

في تطور غير مسبوق داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أقدم 13 أستاذا جامعيا على تجميد عضويتهم مؤقتا بمجلس الكلية مع إخبار الرأي العام بقرار عدم الحضور إلى أشغال

شوف تيفي

في تطور غير مسبوق داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أقدم 13 أستاذا جامعيا على تجميد عضويتهم مؤقتا بمجلس الكلية مع إخبار الرأي العام بقرار عدم الحضور إلى أشغال المجلس المرتقب انعقاده يومه الثلاثاء 17 يوليوز.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن الأساتذة المقاطعين لأعمال مجلس الكلية، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن أسباب اتخاذ هذا القرار تعود لكون "العميد بالنيابة" يوجد في وضعية تمديد غير قانونية لا تعطيه صلاحية الدعوة إلى عقد أشغال المجلس الذي يرتقب أن تنبثق عنه قرارات غير شرعية تمس بحقوق الأساتذة والطلبة والموظفين بالكلية.

وأضاف البلاغ الموجه إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط (بالنيابة) والوزير أمزازي وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن من ضمن الأسباب التي دفعت بالأساتذة الأعضاء داخل مجلس الكلية، إلى تجميد عضويتهم ومقاطعة أشغال هذا الأخير، هناك أيضاً إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس المزمع عقده اليوم تتعلق بتقديم مشروع ميزانية 2018 خارج السياقات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مجلس التدبير بجامعة محمد الخامس وافق على هذه الميزانية دون مراقبة مسألة عرضها على مجلس الجامعة الذي لا يتوفر على أي معطيات بخصوصها التي شرع في تنفيذها ولازال "العميد بالنيابة" يسميها مشروعا، وهو ما يعني، حسب البلاغ ذاته، أن مجلس الكلية في حالة انعقاده مطلوب منه الموافقة على مشروع أصبح ميزانية فعلية شرع العميد الممد له، في تصريفها على مجموعة مشاريع منها مشروع البناء العشوائي غير المرخص له بالكلية.

وأشار البلاغ المذيل بتوقيعات 13 أستاذا جامعيا، إلى أن الدعوة لانعقاد مجالس كلية من دون توصل السيدات والسادة الأعضاء بمحاضر اجتماعات سابقة، يعني أن "العميد بالنيابة" قد حول مجلس الكلية إلى اجتماع لشرعنة قرارات فردية دون علم ممثلي الأساتذة بها، يبرز المصدر ذاته.

وفي ختام البلاغ حمل الأساتذة الموقعون على مضامينه، مسؤولية ما يجرى داخل الكلية للوزير أمزازي وكاتب الدولة لديه المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب رئيس الجامعة، معتبرين أن مسؤوليتهم حول تبعات القرارات الصادرة عن عميد بالنيابة ممد له بدون سند قانوني، هي مسؤولية ثابتة، بما فيها تبعات ميزانية يسميها العميد بالنيابة مشروع ميزانية بدأ تنفيذها بدون عرضها على مجلس الكلية، يبرز البلاغ ذاته.