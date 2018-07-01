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محاكمة مغربيات استقطبن قاصرات لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 11:14 محاكمة مغربيات استقطبن قاصرات لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام | حوادث و حقوق
محاكمة مغربيات استقطبن قاصرات لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
بدأت إسبانيا أول أمس الإثنين 16 يوليوز بمحاكمة شبكة إرهابية من ضمنها مغربيات، كانت تستقطب فتيات قاصرات لإرسالهن إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.

 شوف تيفي 

بدأت إسبانيا أول أمس الإثنين 16 يوليوز بمحاكمة شبكة إرهابية من ضمنها مغربيات، كانت تستقطب فتيات قاصرات لإرسالهن إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.

واتهم المدعي العام حسب ما أوردته صحيفة المساء اليوم الثلاثاء 17 يوليوز مغربيتين ومغربي بالإضافة لإسباني بالانضمام إلى منظمة إرهابية، وطالب بثماني سنوات سجنا في حقهم لجريمة استقطاب فتيات وتلقينهن أفكارا إرهابية خاصة بتنظيم الدولة المتطرف.

 كما كشفت التحقيقات، حسب نفس المصدر، أن أفراد الشبكة كانت لديهم اتصالات مع عدد من أفراد التنظيم في سوريا والعراق، وكانوا يستهدفون فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 12 و 15 سنة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقناعهن للسفر إلى سوريا، كما كانت تخطط الشبكة أيضا لتنفيذ هجمات في إسبانيا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تنظيم الدولة الإسلامية إسبانيا

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