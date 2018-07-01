عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة ﻿

علم لدى ولاية أمن الرباط أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بمفوضية الشرطة الخاصة بمطار الرباط-سلا، أقدم، صباح اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي بمنزله الكائن بحي المنزه

"شوف تيفي"

علم لدى ولاية أمن الرباط أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بمفوضية الشرطة الخاصة بمطار الرباط-سلا، أقدم، صباح اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي بمنزله الكائن بحي المنزه بمدينة الرباط.

وحسب مصدر مطلع فقد باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية إجراءات المعاينة الضرورية، كما تم رفع مختلف الآثار والأدلة المادية من مكان الحادث، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع وخلفيات وملابسات هذا الحادث.

وأضاف المصدر ذاته أنه بموازاة ذلك، تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة إجراءات التشريح الطبي.