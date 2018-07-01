 عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة

الجنرال الوراق يغير عددا من الضباط ويحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش المغربي | بوليتيك

الجنرال الوراق يغير عددا من الضباط ويحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش المغربي

ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة جديدة ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت | حوادث و حقوق

ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة ''جديدة'' ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت

العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس .. علاقاتنا مع المغرب استراتيجية بفضل صداقتنا | بوليتيك

العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ..'' علاقاتنا مع المغرب استراتيجية بفضل صداقتنا ''

فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت | حوادث و حقوق

فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت

فيديو يهز الفايسبوك : ما بقاتش الرحمة والإنسانية: أم تعذب رضيعيها بطريقة وحشية | حوادث و حقوق

فيديو يهز الفايسبوك : ما بقاتش الرحمة والإنسانية: أم تعذب رضيعيها بطريقة وحشية

عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم | بوليتيك

عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم

السعودية تنتصر للتحديث السياسي والثقافي وتقوم بإلغاء برامج التوعية الإسلامية المعمول بها منذ نصف قرن+وثيقة | دولي

السعودية تنتصر للتحديث السياسي والثقافي وتقوم بإلغاء برامج التوعية الإسلامية المعمول بها منذ نصف

إيقاف إسباني متلبسا بحيازة 80 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

إيقاف إسباني متلبسا بحيازة 80 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 10:08 عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة
علم لدى ولاية أمن الرباط أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بمفوضية الشرطة الخاصة بمطار الرباط-سلا، أقدم، صباح اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي بمنزله الكائن بحي المنزه

"شوف تيفي"

علم لدى ولاية أمن الرباط أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بمفوضية الشرطة الخاصة بمطار الرباط-سلا، أقدم، صباح اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي بمنزله الكائن بحي المنزه بمدينة الرباط.

وحسب مصدر مطلع فقد باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية إجراءات المعاينة الضرورية، كما تم رفع مختلف الآثار والأدلة المادية من مكان الحادث، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع وخلفيات وملابسات هذا الحادث.

وأضاف المصدر ذاته أنه بموازاة ذلك، تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة إجراءات التشريح الطبي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي موظف شرطة ولاية أمن الرباط سلا المصلحة الولائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة جديدة ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت | حوادث و حقوق

ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة ''جديدة'' ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت

فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت | حوادث و حقوق

فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت

فيديو يهز الفايسبوك : ما بقاتش الرحمة والإنسانية: أم تعذب رضيعيها بطريقة وحشية | حوادث و حقوق

فيديو يهز الفايسبوك : ما بقاتش الرحمة والإنسانية: أم تعذب رضيعيها بطريقة وحشية

إيقاف إسباني متلبسا بحيازة 80 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة | حوادث و حقوق

إيقاف إسباني متلبسا بحيازة 80 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مطاردة وإطلاق نار بين شرطة ومشتبهين بهم في لاس فيغاس | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..مطاردة وإطلاق نار بين شرطة ومشتبهين بهم في لاس فيغاس

بالفيديو.. ماكرون وزوجته يغنيان مع لاعبي فرنسا | قنوات أخرى

بالفيديو.. ماكرون وزوجته يغنيان مع لاعبي فرنسا

بالفيديو..بادرة رائعة: ولاية أمن وجدة تكرم التلاميذ أبناء موظفي الأمن المتفوقين في الدراسة | خارج البلاطو

بالفيديو..بادرة رائعة: ولاية أمن وجدة تكرم التلاميذ أبناء موظفي الأمن المتفوقين في الدراسة

بالفيديو.. رونالدو يوجه رسالة قوية لجمهور ريال مدريد بعد انتقاله الى يوفنتوس | قنوات أخرى

بالفيديو.. رونالدو يوجه رسالة قوية لجمهور ريال مدريد بعد انتقاله الى يوفنتوس

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق
منذ 43 دقيقة

عاجل..انتحار بوليسي بالقرطاس بمدينة الرباط+تفاصيل خطيرة

الجنرال الوراق يغير عددا من الضباط ويحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش المغربي | بوليتيك

الجنرال الوراق يغير عددا من الضباط ويحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش المغربي

ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة جديدة ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت | حوادث و حقوق

ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة ''جديدة'' ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت

العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس .. علاقاتنا مع المغرب استراتيجية بفضل صداقتنا | بوليتيك

العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ..'' علاقاتنا مع المغرب استراتيجية بفضل صداقتنا ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.