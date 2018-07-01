الجنرال الوراق يغير عددا من الضباط ويحقق في خروقات رؤساء مصالح بالجيش المغربي ﻿

بوشرت تغييرات في صفوف مصالح خاصة بالقوات المسلحة الملكية بمنطقة الجنوب، إذ جرى تغيير عدد من الضباط الذين كانوا يشغلون مناصب المسؤولية بمصالح تابعة للجيش.

"شوف تيفي"

بوشرت تغييرات في صفوف مصالح خاصة بالقوات المسلحة الملكية بمنطقة الجنوب، إذ جرى تغيير عدد من الضباط الذين كانوا يشغلون مناصب المسؤولية بمصالح تابعة للجيش.

ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومه الثلاثاء، فإن "الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق" المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، يواصل عملية التشبيب التي شهدها جهاز القوات المسلحة الملكية بترقية عدد من الضباط إلى رتب موالية، حيث حافظ عدد من الجنرالات على مناصبهم رغم وصولهم سن التقاعد، بسبب اقتصار هذه الرتبة على أسماء محدودة.

وأوضحت اليومية أن هذه التغييرات التي همت رؤساء مصالح معينة بمناطق الجنوب، تأتي مباشرة بعد عملية كبيرة بوشرت في صفوف القوات المسلحة الملكية، ركزت على عناصر بالجهاز كانوا مجرد أشباح تصرف رواتبهم دون حضورهم إلى مصالح معينة، ومن المنتظر أن يقوم الجنرال الوراق بتغييرات جديدة في صفوف مسؤوليين بالقوات المسلحة بمناطق أخرى بالجنوب.