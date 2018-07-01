 ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة ''جديدة'' ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت ﻿
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بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 09:06 ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة جديدة ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت | حوادث و حقوق
ماعندو زهر : شاب مغربي شرا سيارة ''جديدة'' ودار بيها كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة وقوع حادثة سير مروعة بالطريق السيار بالمغرب، كادت أن تودي بحياة سائق سيارة جديدة فقد السيطرة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة وقوع حادثة سير مروعة بالطريق السيار بالمغرب، كادت أن تودي بحياة سائق سيارة جديدة فقد السيطرة عليها.

وحسب ناشري الفيديو فإن مشكلا في الإطارات بالسيارات الجديدة، كان سببا في وقوع الحادث، موضحين أن السيارة ما تزال ''جديدة'' وبالتالي فإن وقوع مشكل في الإطارات يعتبر أمرا خطيرا كاد أن ينهي حياة السائق.

 وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث أشار البعض منهم إلى أن السائق قد يكون المتسبب في الحادث بسبب السرعة وبالتالي لا يمكن الجزم والتأكيد على أن هناك مشكلا في إطارات السيارة الجديدة.

‫شوف تيفي

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