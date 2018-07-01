 فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت ﻿
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فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 09:05 فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت | حوادث و حقوق
فتاة قاصرة تشنق نفسها بطريقة مأسوية داخل حظيرة للأغنام بامنتانوت
أقدمت فتاة قاصرة تبلغ من العمر 15 سنة، مساء أمس الإثنين على وضع حد لحياتها، وذلك بشنق نفسها داخل حظيرة للماشية محاذية لمنزل أسرتها بدوار ''أيت الحنشود'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''كوزمت'' إقليم

شوف تيفي:امنتانوت

أقدمت فتاة قاصرة تبلغ من العمر 15 سنة، مساء أمس الإثنين على وضع حد لحياتها، وذلك بشنق نفسها داخل حظيرة للماشية محاذية لمنزل أسرتها بدوار "أيت الحنشود" التابع للنفوذ الترابي لجماعة "كوزمت" إقليم شيشاوة.

وحسب مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالكة قامت باستغلال خلو حظيرة خاصة بالأغنام لتقوم بلف حبل سميك حول عنقها، وثبتته بعمود خشبي منهية بذلك حياتها في ظروف جد غامضة، إذ لازالت أسباب إقدامها على الانتحار مجهولة.

وأضاف ذات المصدر، أن أحد أفراد عائلتها هو من عثر عليها معلقة بحبل في مشهد فظيع ليقوم بإخطار والديها والسلطات المحلية التي ربطت الاتصال هي الأخرى بمصالح الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان، وأجروا المعاينة الأولية للجثة قبل أن يتقرر نقلها صوب مستودع الأموات بمدينة مراكش لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من وكيل الملك، فيما فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات إقدام الهالكة على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المأساوية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إمنتانوت شنق انتحار فتاة قاصرة ظروف غامضة حظيرة أغنام

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