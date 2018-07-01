فيديو يهز الفايسبوك : ما بقاتش الرحمة والإنسانية: أم تعذب رضيعيها بطريقة وحشية ﻿

هز مقطع فيديو السعودية، يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2018، عقب تداوله بمجموعة من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيل إنه يوثق للحظة قيام ''أم'' بتعذيب وتعنيف رضيعيها بطريقة وحشية تدمي القلوب وتهز

"شوف تيفي"

هز مقطع فيديو السعودية، يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2018، عقب تداوله بمجموعة من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قيل إنه يوثق للحظة قيام "أم" بتعذيب وتعنيف رضيعيها بطريقة وحشية تدمي القلوب وتهز النفوس.

وطالب النشطاء العرب المتفاعلين مع هذا الفيديو السلطات السعودية بضرورة التدخل وفتح تحقيق للكشف عن هوية هذه "الأم" حتى يتم تقديمها للعدالة لتقول كلمتها في حقها نظرا لبشاعة المشهد الذي لا يمكن للإنسان تقبله.

من جهة أخرى، استبعد نشطاء أن تكون المتورطة في الاعتداء "أم" الرضيعين، موضحين في الوقت نفسه أن بعض المربيات أو الخادمات تقمن أحيانا بمثل هذه التصرفات انتقاما من الوالدين.