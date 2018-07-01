 عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم ﻿
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عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم | بوليتيك

عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم

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عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 04:48 عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم | بوليتيك
عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويدعو إلى تكثيف الجهود للرفع من جودة التعليم
حقق المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، مجموعة من الإنجازات من بينها التقييم الشامل للمنظومة التربوية، من خلال التقارير والآراء التي قدمها، كإلزامية وتعميم التعليم

شوف تيفي: جمال الديابي

حقق المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، مجموعة من الإنجازات من بينها التقييم الشامل للمنظومة التربوية، من خلال التقارير والآراء التي قدمها، كإلزامية وتعميم التعليم الأولي، وتقرير المجلس عن الارتقاء بمهن التربية والتعليم، ومساهمة المجلس حول النموذج التنموي من خلال تقريره عن مدرسة العدالة الاجتماعية.

وأضاف عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة عشر للمجلس اليوم الاثنين 16 يوليوز، أن ''المجلس أنجز أيضا تقارير تخص التربية غير النظامية والتربية على القيم، وكل إسهاماته كانت نوعية ذات قيمة مضافة معترف بها وطنيا ودوليا، ولا بد من الاعتزاز بثمار هذا المجهود الجماعي''.

وأوضح عزيمان، أن ''المجلس سيعرض دراسة جديدة حول التعليم الخاص، بالإضافة إلى مراجعة البرامج والمناهج والتكوينات، إلى جانب أربعة مشاريع تخص :المهام الثقافية للمدرسة، والحكامة الجيدة للمنظومة التربوية، والتمييز الإيجابي للتمدرس بالعالم القروي والمناطق ذات الخصاص لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة''.

كما أكد عزيمان، في ذات الجلسة، على ضرورة إعطاء دفعة قوية لوتيرة عمل المجلس قصد إنجاز هذه المشاريع، قبل نهاية الولاية الأولى للمجلس وعرضها على الدورات المقبلة.

وأشار عزيمان، أن ''هذه الحصيلة الإيجابية ينبغي أن لا تحجب ما يجب القيام به من جهود ومضاعفتها لاستكمال عدة مشاريع توجد رهن الإنجاز من قبل مجموعة اللجان الدائمة والخاصة، وتهم قضايا أساسية بالنسبة للمنظومة التربوية وفي مقدمتها مشاريع إصلاح التكوين المهني والأعمال المرتبطة بإصلاح التعليم العالي والورش المخصص للتعليم الديني''.

جدير بالذكر، أن جدول أعمال الدورة 14 للمجلس الأعلى للتعليم تتضمن، عرضا لسعيد أمزازي وزير التربية والتعليم، حول الأوراش الأساسية لتطبيق الرؤية الاستراتيجة لإصلاح التعليم، وعرض مشروع تقرير عن الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة، وتقريرين من إنجاز الهيئة الوطنية للتقييم حول ''تقييم التعليم العالي'' والثاني حول ''الأطلس الترابي للتعليم الخصوصي'' ، ومشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق المجلس برسم سنة 2017، وتدارس مقترح إعداد تقرير موضوعاتي كل سنتين مرافق للتقرير السنوي للمجلس.

ويتدارس المجلس هذه التقارير ويناقشها في جلسات مغلقة، على مدى يومين كاملين، ليتم عرض نتائجها في ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل 18 يوليوز.

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شوف تيفي المغرب عزيمان يثمن جهود المجلس الأعلى للتربية والتعليم تكثيف الجهود للرفع جودة التعليم

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