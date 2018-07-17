 السعودية تنتصر للتحديث السياسي والثقافي وتقوم بإلغاء برامج التوعية الإسلامية المعمول بها منذ نصف قرن+وثيقة ﻿
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السعودية تنتصر للتحديث السياسي والثقافي وتقوم بإلغاء برامج التوعية الإسلامية المعمول بها منذ نصف قرن+وثيقة

بتاريــخ : 17 يوليوز 2018 / 04:15 السعودية تنتصر للتحديث السياسي والثقافي وتقوم بإلغاء برامج التوعية الإسلامية المعمول بها منذ نصف قرن+وثيقة | دولي
السعودية تنتصر للتحديث السياسي والثقافي وتقوم بإلغاء برامج التوعية الإسلامية المعمول بها منذ نصف قرن+وثيقة
قامت الحكومة السعودية بإلغاء برامج ''التوعية الإسلامية'' المعمول بها منذ نحو نصف قرن، كما أوقفت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية كافة الأنشطة الدعوية التي انطلقت مع بداية الإجازة الصيفية، في خطوة

شوف تيفي: جمال الديابي

قامت الحكومة السعودية بإلغاء برامج ''التوعية الإسلامية'' المعمول بها منذ نحو نصف قرن، كما أوقفت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية كافة الأنشطة الدعوية التي انطلقت مع بداية الإجازة الصيفية، في خطوة جديدة تظهر تمدد التحديث السياسي والثقافي في المملكة.

وأصدرت وزارة التعليم السعودية بهذا الشأن قرار إلغاء برامج ''فطن'' و''حصانة'' و''التوعية''، وأيضا إلغاء ''جميع اللجان المرتبطة بها''.

ووفقا للقرار الذي تم اتخاذه يوم 12 يوليوز، والذي تم تعميمه ونشرته مجموعة الصحف السعودية اليوم 16 يوليوز، فإن جميع الأنشطة ستتم إحالتها إلى برنامج ''الوعي الفكري'' الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرا.

يذكر أن برنامج ''التوعية الإسلامية'' مشروع تأسس سنة 1969، وانتشر في كافة مدارس المملكة وأشرف على نشاطات إسلامية ومراكز صيفية طيلة الأعوام الماضية.

وتخصص غالبية المدارس في السعودية غرفة للتوعية الإسلامية، يتجمع فيها طلبة مهتمون بالنشاطات الدعوية.

وحسب موقع وزارة التعليم السعودية فإن ''الإدارة العامة للتوعية الإسلامية تقوم بالإشراف والمتابعة على البرامج والمناشط التربوية التي تقدم لتعزيز التمسك بتعاليم الإسلام وقيمه في إدارات التربية والتعليم ومدارسها، بالإضافة إلى توفير البرامج المناسبة لمنسوبي الجهاز المركزي لوزارة التعليم''.

جدير بالذكر أن برنامج ''التوعية الإسلامية''، تم اتهامه من قبل التيار الليبرالي في السنوات الماضية بتنشئة جيل ''متطرّف''، وهو ما دفع للمطالبة بإلغائها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب السعودية تنتصر التحديث السياسي والثقافي وتلغي برنامج التوعية الإسلامية نحو نصف قرن

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