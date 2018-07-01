إيقاف إسباني متلبسا بحيازة 80 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة ﻿

أوقفت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء الأحد، مواطنا إسبانيا متلبسا بمحاولة تهريب 80 كلغ من مخدر الشيرا.

شوف تيفي: (و.م.ع)

أوقفت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء الأحد، مواطنا إسبانيا متلبسا بمحاولة تهريب 80 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك عثرت، بعد تفتيش دقيق، على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة في مخابئ معدة على مستوى لوحة التحكم وواقيات الصدمات الأمامية والخلفية لسيارة مرقمة بإسبانيا، مبرزا أن الموقوف كان يحاول إيصال هذه الكمية من المخدرات نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تمت إحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان لتعميق التحقيق في هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.